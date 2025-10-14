Онлайн казиноны жарнамалағандардың табысы тәркіленіп, екі есе айыппұл салынуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Онлайн казиноны жарнамалағандарды қылмыстық жауапқа тарту мәселесі талайдан беру айтылып жүр. Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Сенат депутаттарының сауалына жолдаған жауапта онлайн казиноларды жарнамалағандар қандай жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын айтқан.
— Агенттік заңсыз ойын бизнесін жарнамалағандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту (қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін қолданылатын жаза сияқты) және әкімшілік жауапкершілікті қатаңдатуға бағытталған түзетулер әзірлеп, Әділет министрлігіне жолдады (аталған түзетулерді Әділет министрлігінің жанындағы жұмыс тобында талқылау көзделіп отыр). Нақтырақ айтсақ, Әкімшілік құқық бұзу туралы кодекске азаң бұзғандарға жарнамадан түскен табысты тәркілеп, соның 200%-дан 400%-ға дейін (қайталап заң бұзған жағдайда) айыппұл салатын арнайы норма (455-1-бап) енгізу ұсынылып отыр, — деп жазады агенттік басшысының орынбасары.
Ал Қылмыстық кодекске 307-1-бапты енгізу ұсынылып отыр.
— Бұл бап бойынша 1000 айлық есептік көрсеткіш (3 млн 932 мың теңге) көлемінде кіріс әкелген жарнама әрекеті азаматтарға 1000 АЕК көлемінде, мемлекетке 5000 АЕК (19 млн 660 мың теңге) көлемінде ірі шығын келтірсе немесе өлім немесе өз-өзіне қол жұмсау әрекеттеріне әкеп соқтырса, қылмыстық жауапкершілік жүктеледі.
Осы баптың екінші бөлігінде жарнама саласындағы заң бұзу фактісін топтасып жасау, бірнеше мәрте жасау, қызмет бабын пайдаланып жасау сияқты әрекеттерге бөлек сипаттар үстеу ұсынылып отыр. Сондай-ақ, 5000 АЕК мөлшерінде аса ірі кіріс әкелген заңсыздықтарға жауапкершілік енгізу көзделген.
Аталған түзетулердің тұжырымдамаларын Президент әкімшілігі қолдап, агенттік пен Бас прокуратураға, Әділет және ішкі істер министрліктеріне жыл аяғына дейін пысықтау тапсырылды, — деп жазады Қайрат Бижанов.
Бұған дейін де онлайн казиноны жарнамалаған блогерлер қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін екенін жазған едік.