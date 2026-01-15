Аустралияда жасөспірімдердің әлеуметтік желілердегі 5 млн аккаунты өшірілді
АСТАНА. KAZINFORM — 16 жасқа дейінгі пайдаланушыларға әлеуметтік желілерді қолдануға тыйым салу күшіне енгеннен кейін небәрі бір ай ішінде платформалар аустралиялық жасөспірімдерге тиесілі шамамен бес миллион аккаунтты бұғаттаған. Бұл туралы АЗЕРТАДЖ жазды.
Бұндай деректерді Аустралияның интернетті реттеуші органы eSafety ұсынған. Кейбір платформалар бұл шектеуге қатысты аккаунттарды соңғы мерзімге дейін бірнеше апта бұрын-ақ жаба бастайтынын мәлімдеген.
Үкіметтің талаптардың орындалуына қатысты алғашқы деректері платформалардың заңды орындау үшін айтарлықтай қадамдар жасап жатқанын көрсетеді. Аталған заң талаптары сақталмаған жағдайда 49,5 млн аустралиялық доллар (шамамен 33 млн АҚШ доллары) көлемінде айыппұл салуды көздейді, алайда жауапкершілік балаларға немесе олардың ата-аналарына жүктелмейді.
Meta компаниясы Instagram, Facebook және Threads платформаларынан 550 мыңға жуық кәмелетке толмаған пайдаланушының аккаунтын өшіргенін хабарлады. Пайдаланушылардың ең төменгі жасына қатысты талаптар YouTube, TikTok, Google-ға тиесілі Snapchat және X желілеріне де қолданылады.
Электрондық қауіпсіздік жөніндегі комиссар Джули Инман Гранттың айтуынша, кейбір кәмелетке толмағандардың аккаунттары әлі де белсенді қалып отыр, сондықтан тыйымның толық сақталуы туралы айтуға әлі ерте. Дегенмен, бастапқыда тыйымға іліккен барлық компания оны сақтайтынын мәлімдеген.
Психикалық денсаулық саласындағы мамандардың қатысуымен жүргізілетін зерттеу бұл тыйымның ұзақ мерзімді салдарын бірнеше жыл бойы бақылауды көздейді.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Аустралия жасөспірімдердің әлеуметтік желіні қолдануына алғашқы болып тыйым салды.