    12:12, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    «Аватар» фильмінің үшінші бөлімі 1 миллиард доллардан астам қаражат жинады

    АСТАНА.KAZINFORM - Режиссер Джеймс Кэмеронның «Аватар: От пен Күл» фильмінің табысы екі аптада әлемдік кассада 1 миллиард доллардан асып түсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

    Третья часть «Аватара» собрала более $1 млрд в прокате
    Фото: 20th Century Studios

    People басылымының мәліметінше, алдыңғы екі фильм де миллиардтаған қаражат жинады. 2022 жылғы «Аватар: Су жолы» фильмі 14 күнде 1 миллиард доллар тапса, 2009 жылғы «Аватар» 17 күнде 1 миллиард доллар тапты. Франшизадағы алғашқы екі фильм барлық уақыттағы ең көп қаражат жинаған фильмдер қатарында.

    Барлық «Аватар» фильмдерінің табысынан басқа, Джеймс Кэмеронның «Титанигі» 2 миллиард доллардан астам қаражат жинады. Бұл оны тарихта бюджеті 1 миллиард доллардан асатын төрт фильм түсірген алғашқы режиссер атандырды.

    «Аватар: От пен Күл» - 2025 жылы шыққан және кассада 1 миллиард доллардан асқан үш фильмнің бірі. 20th Century Studios мәліметі бойынша, «Лило и Стич» 1,038 миллиард доллар, ал «Зверополис 2» 1,51 миллиард доллар табыс тапты.

    Ал Box Office Mojo мәліметінше, «Аватар» барлық уақыттағы ең көп кассалық фильм рекордын иеленді, 2022 жылғы «Аватар: Су жолы» үшінші орында. Бұл тізімде екінші орында «Кек алушылар: Финал» (2019).

    «Аватар: От пен күл» фильм сериясындағы ең ұзақ уақытқа созылған бөлімі.

    Тағы екі «Аватар» фильмі әзірлену үстінде, алайда 71 жастағы режиссер Кэмерон жақында фильмнің жалғасы болатынына сенімді емес екенін мәлімдеді.

    - Бұл әрі қарай жалғаса ма, жоқ па, білмеймін. Солай болады деп үміттенемін. Бірақ, білесіз бе, біз әрбір нарыққа шығудың экономикалық тұрғыдан тиімді екенін дәлелдейміз, - деді ол 26 желтоқсанда Entertainment Weekly басылымына.

    Бұған дейін «Аватар» фильмінің жалғасын көрермендер қазақ тілінде тамашалай алатынын хабарлаған едік.

    Тегтер:
    Мәдениет Кино Қаржы
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
