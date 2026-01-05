«Аватар» фильмінің үшінші бөлімі 1 миллиард доллардан астам қаражат жинады
АСТАНА.KAZINFORM - Режиссер Джеймс Кэмеронның «Аватар: От пен Күл» фильмінің табысы екі аптада әлемдік кассада 1 миллиард доллардан асып түсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
People басылымының мәліметінше, алдыңғы екі фильм де миллиардтаған қаражат жинады. 2022 жылғы «Аватар: Су жолы» фильмі 14 күнде 1 миллиард доллар тапса, 2009 жылғы «Аватар» 17 күнде 1 миллиард доллар тапты. Франшизадағы алғашқы екі фильм барлық уақыттағы ең көп қаражат жинаған фильмдер қатарында.
Барлық «Аватар» фильмдерінің табысынан басқа, Джеймс Кэмеронның «Титанигі» 2 миллиард доллардан астам қаражат жинады. Бұл оны тарихта бюджеті 1 миллиард доллардан асатын төрт фильм түсірген алғашқы режиссер атандырды.
«Аватар: От пен Күл» - 2025 жылы шыққан және кассада 1 миллиард доллардан асқан үш фильмнің бірі. 20th Century Studios мәліметі бойынша, «Лило и Стич» 1,038 миллиард доллар, ал «Зверополис 2» 1,51 миллиард доллар табыс тапты.
Ал Box Office Mojo мәліметінше, «Аватар» барлық уақыттағы ең көп кассалық фильм рекордын иеленді, 2022 жылғы «Аватар: Су жолы» үшінші орында. Бұл тізімде екінші орында «Кек алушылар: Финал» (2019).
«Аватар: От пен күл» фильм сериясындағы ең ұзақ уақытқа созылған бөлімі.
Тағы екі «Аватар» фильмі әзірлену үстінде, алайда 71 жастағы режиссер Кэмерон жақында фильмнің жалғасы болатынына сенімді емес екенін мәлімдеді.
- Бұл әрі қарай жалғаса ма, жоқ па, білмеймін. Солай болады деп үміттенемін. Бірақ, білесіз бе, біз әрбір нарыққа шығудың экономикалық тұрғыдан тиімді екенін дәлелдейміз, - деді ол 26 желтоқсанда Entertainment Weekly басылымына.
Бұған дейін «Аватар» фильмінің жалғасын көрермендер қазақ тілінде тамашалай алатынын хабарлаған едік.