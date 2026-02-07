03:15, 07 Ақпан 2026 | GMT +5
Автокөлік суға батып кеткен: Қапшағайда екі әйел құтқарылды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қапшағай су қоймасында жеңіл автокөлік мұзды жарып, суға батып кеткен. Бұл жөнінде ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.
«Қапшағай су қоймасында жеңіл автокөлік мұз астына түсіп кетті. Көліктің ішінде қиын жағдайға тап болған екі әйел болған. Оқиға орнына ТТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері дереу жіберілді», делінген ТЖМ хабарламасында.
Құтқарушылар зардап шеккендерге жетудің шараларын ұйымдастырған. Барынша сақтандыруды қамтамасыз етіп, мұз үстінде жұмыс істеу үшін арнайы жабдықтарды қолданған.
Нәтижесінде көліктен аман-есен шығарылған екі әйел жағаға жеткізіліп, оларға медициналық көмек сол жерде көрсетілген.
