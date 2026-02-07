KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:15, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Автокөлік суға батып кеткен: Қапшағайда екі әйел құтқарылды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Қапшағай су қоймасында жеңіл автокөлік мұзды жарып, суға батып кеткен. Бұл жөнінде ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады.

    Автокөлік суға батып кеткен: Қапшағайда екі әйел құтқарылды
    Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

    «Қапшағай су қоймасында жеңіл автокөлік мұз астына түсіп кетті. Көліктің ішінде қиын жағдайға тап болған екі әйел болған. Оқиға орнына ТТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері дереу жіберілді», делінген ТЖМ хабарламасында. 

    Құтқарушылар зардап шеккендерге жетудің шараларын ұйымдастырған. Барынша сақтандыруды қамтамасыз етіп, мұз үстінде жұмыс істеу үшін арнайы жабдықтарды қолданған.

    Нәтижесінде көліктен аман-есен шығарылған екі әйел жағаға жеткізіліп, оларға медициналық көмек сол жерде көрсетілген.

    Еске сала кетейік, жуырда Павлодарда қар құрсауында қалған балықшылар құтқарылған еді.

    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
