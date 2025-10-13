KZ
    Автомектептер ІІМ рұқсатымен ғана ашылатын болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Автомектептер Ішкі істер министрлігінің рұқсатымен ғана ашылатын болады. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтты.

    автомектеп
    Фото: Pixabay

    Оның атап өтуінше, жол қауіпсіздігі саласында цифрлық шешімдер енгізіліп жатыр. Нәтижесінде 19 мың жүргізші әкімшілік қамауға алынып, 22 адам жүргізуші куәлігінен айырылды. 

    — Осыған қарамастан жолдардағы жағдай күрделі. Апаттың бірнеше себебі бар. Жүргізушілердің дайындық деңгейі төмен. Олар жылдамдықты асырып, басып озу кезінде тәуекелге барады. Рульде ұйықтап кетеді, — деді Ержан Сәденов ІІМ-де өтіп жатқан Үкімет сағатында.

    Министрдің атап айтуынша, 2018 жылдан бері автомектептерде мемлекеттік бақылау жоқ.

    — Бәрін орнына қоямыз. Өткен жылы өздігінен дайындықты жойдық. Барлық автомектепті есепке алдық. Курстар туралы куәлік пен медициналық анықтаманы электронды форматқа ауыстырдық. Автомектептерді ашу кезінде рұқсат беру тәртібі бойынша түзетулер енгіземіз, — деді ол.

