Ай бетіндегі алғашқы қонақүй қалай жұмыс істеуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Ғарыштағы туризм фантастика шеңберінен шығып келеді. GRU Space стартапы 2032 жылға қарай Ай бетінде алғашқы қонақүй кешенін іске қосуды көздеп отыр. Жоба тек ауқатты туристерге арналған сапармен шектелмей, адамзаттың Жерден тыс тұрақты өмір сүруіне жол ашуды көздейді.
Жоспар бірнеше кезеңмен жүзеге асырылады. Ең бірінші Айға шағын құрылғылар мен герметикалық зертханалық модуль жеткізіледі. Бұл кезеңде жасанды ортаның Ай кеңістігінде қалай істейінін тексереді. Сонымен қатар жергілікті реголитті (метеориттер әсерінен үгітілген, Ай бетінде жатқан ұсақ тас пен шаң қабаты) пайдалана отырып құрылыс жүргізу технологияларын сынақтан өткізеді. Осы сияқты жұмыстар арқылы адамдардың Айға қонуына дейінгі негізгі техникалық қауіптерді азайтпақ.
Келесі кезеңде миссия Айдағы табиғи үңгірлер мен кратерлерді (метеорит соққысынан пайда болған ойыс шұңқырлар) зерттеуге көшеді. Мұндай нысандар радиациядан және температураның күрт ауытқуынан табиғи қорғаныс бола алады. Осындай аумақтардың бірінде үрлемелі тұрғын модуль орналастырылып, құрылыс тәсілдері одан әрі сынақтан өтеді. Бұл болашақта ірі әрі тұрақты нысандар салуға негіз болады.
Айдағы алғашқы қонақүй
Негізгі миссия 2032 жылға жоспарланған. Дәл сол жылы GRU Space Ай бетіне алғашқы туристік қонақүйді орналастыруды көздеп отыр. Жерде дайындалған үрлемелі құрылым ауыр қону аппараты арқылы жеткізіледі. Қонақүй бір мезетте төрт адамды бірнеше тәулік бойы қабылдай алады. Компания мәліметінше, кешен шамамен он жыл қызмет етуі мүмкін.
Қонақтарға Айдың беткі көрінісін және Жердің алыстан көрінетін келбетін тамашалау мүмкіндігі қарастырылған. Бағдарламада гидпен бірге Ай бетінде серуендеу, арнайы көліктермен жүру және төмен тартылыс күшіне бейімделген ойындар болады.
Туристерді Айға жеткізу және кері қайтару жұмыстарын лицензияланған коммерциялық тасымалдаушылар атқарады. Ал GRU Space Ай бетіндегі барлық процесті үйлестіріп, қону орнындағы инфрақұрылымның жұмысын қамтамасыз етеді.
Компания өкілдерінің айтуынша, мұндай сапарлардан түсетін табыс Айда ұзақ уақыт тұруға қажетті технологияларды дамытуға жұмсалады. Олардың қатарында автономды құрылыс жүйелері, жабық тұрғын кешендер және жергілікті ресурстарды пайдалану тәсілдері бар.
Айға қалай жетеміз және оның құны қандай?
GRU Space өз зымырандарын әзірлемейді. Айға ұшуды SpaceX немесе Blue Origin сияқты коммерциялық компаниялар жүзеге асыруы мүмкін. Олар ұшыру, Ай орбитасына шығу, қону және Жерге қайтуға жауап береді.
Алғашқы нұсқада Ай бетіне жүк жеткізу құны 1 келі үшін 100 мың доллар деп есептелген. Қонақүйдің жалпы салмағы шамамен 10 тонна болған жағдайда, бір адамға бір тәулік тұрудың ішкі шығыны 416 мың доллардан асады. Ал келесі кезеңде құрылысқа Ай топырасы пайдаланылса, бұл сома бірнеше есе төмендеуі мүмкін.
Компанияның алдағы жоспары
Компанияның жоспары тек қонақүймен шектелмейді. Алдағы жоспарлары бойынша үрлемелі тұрғын модульдері Ай топырағынан тұрғызылған қорғаныш құрылымының ішіне орналастырылады. Бұл қонақ санын көбейтіп, кешеннің қызмет ету мерзімін ұзартуға жол ашады.
GRU Space бұл тәсіл Айда адамның тұрақты түрде болуына негіз қалайды деп есептейді. Кейін осы тәжірибені Марсқа бейімдеу де жоспарланып отыр.
Компания өкілдері бұл бастама АҚШ-тың ғарыш саясатына сай келетінін атап өтті. NASA мен Ақ үй Айда тұрақты база құруды Марсқа ұшуға дайындықтың маңызды кезеңі ретінде қарастырып отыр. Ал мұндай жоспарларды жүзеге асыру үшін Ай бетінде коммерциялық инфрақұрылым қажет.
Айта кетейік, бұған дейін Қытайлық CAS Space ғарыштық туризмге арналған суборбиталды аппаратты сәтті ұшқанын жазған едік.