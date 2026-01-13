KZ
    Қытайлық CAS Space ғарыштық туризмге арналған суборбиталды аппаратты сәтті сынады

    АСТАНА. KAZINFORM - Қытайдың CAS Space коммерциялық аэроғарыш компаниясы суборбиталды «Лихун-1 Y1» аппаратының сынақ режиміндегі ұшырылымын сәтті орындады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі Xinhua ақпарат көзіне сілтеме жасап.

    Фото: CAS Space

    Сынақ барысында қайта оралатын капсула парашют жүйесінің көмегімен Цзюцюань ғарыш айлағына қалыпты жағдайда қонды. Ұшу кезінде аппарат 120 шақырым биіктікке көтеріліп, инженерлер атмосфераның тығыз қабаттарына кірген сәттегі аэродинамикалық тежелу технологиясын және аса дәл қону жүйесін сынақтан өткізді.

    CAS Space бұл жобаны коммерциялық секторға арналған шығыны төмен платформа ретінде ұсынып отыр. Әзірлеушілердің айтуынша, аппарат 300 секундтан астам тұрақты микрогравитация жағдайын қамтамасыз ете алады. Бұл оның әлеуетін тек ғарыш туризмі үшін ғана емес, ғылыми тәжірибелер жүргізуге де пайдалануға мүмкіндік береді.

    Сынақ аясында бортқа Қытай ғылым академиясының Механика институтына тиесілі жабдықтар орнатылып, салмақсыздық жағдайында лазерлік аддитивті өндіріс технологиясы тексерілді. Нәтижесінде зымыран платформасының орбиталық өндірісті қолдауда тиімді екені дәлелденді.

    Сонымен қатар ғарышқа раушан гүлінің тұқымдары да жіберілді. Ғалымдар алынған генетикалық мутацияларды зерттеп, жаңа сұрыптар шығару мен «ғарыш раушандарының» ұрық плазмасы қорын қалыптастыруды көздеп отыр.

    Компанияның бас конструкторының орынбасары Ван Инчэннің мәлімдеуінше, алдағы уақытта «Лихун» сериясын кеңейту жоспарланған. Қазіргі кезеңде CAS Space мамандары адам өмірін қамтамасыз ету және төтенше жағдайда құтқару жүйелерін жетілдіруге басымдық беріп отыр.

    Осыған дейін Қытайдың орташа биіктікке ұшатын дрон-көлік шығарғаны туралы жаздық. 

