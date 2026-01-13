KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:07, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қытай орташа биіктікке ұшатын дрон-көлік шығарды

    АСТАНА.KAZINFORM - Қытайда жасалған «Тяньма-1000» (Аспан пырағы-1000) ұшқышсыз ұшатын ұшағы алғашқы сынақты сәтті аяқтады, деп хабарлайды Xinhuanet. 

    Китай представил первый средневысотный транспортный беспилотник
    Фото: Xinhua News

    Жаңа әзірлеме орта биіктіктегі операцияларға оңтайландырылған алғашқы арзан көлік болатыны хабарланды. Ұшақтың негізгі ерекшелігі - ол таулы аймақтардағы биікте орналасқан нысандарға бара алады. 

    Бұл инженерлік шешім «Тяньма-1000» аппаратын өз санаты үшін керемет көрсеткіштерге жетуіне түрткі болып отыр. 

    Оның максималды ұшу биіктігі 8000 метрге жетеді, ал ауқымы 1800 шақырымға дейін. Дрон 1 тоннаға дейін жүк көтере алады.

    Жоба қиын инфрақұрылымы бар аймақтардағы маңызды мәселелерді шешуге бағытталған. Оның негізгі қолданылуы коммерциялық логистика, апаттық-құтқару операциялары және гуманитарлық көмек жеткізу болады.

    Құрылғының бір рейсте бір тоннаға дейін азық-түлік, дәрі-дәрмек немесе жабдық жеткізу мүмкіндігі шалғай аудандарда бірнеше күн бойы тіршілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

    Бұған дейін Қытайда дрон операторларының жұмысы қарқынды дамып келе жатқанын хабарлаған болатынбыз.

    Тегтер:
    Технология Дрон Қытай Әлем
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар