Қытай орташа биіктікке ұшатын дрон-көлік шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Қытайда жасалған «Тяньма-1000» (Аспан пырағы-1000) ұшқышсыз ұшатын ұшағы алғашқы сынақты сәтті аяқтады, деп хабарлайды Xinhuanet.
Жаңа әзірлеме орта биіктіктегі операцияларға оңтайландырылған алғашқы арзан көлік болатыны хабарланды. Ұшақтың негізгі ерекшелігі - ол таулы аймақтардағы биікте орналасқан нысандарға бара алады.
Бұл инженерлік шешім «Тяньма-1000» аппаратын өз санаты үшін керемет көрсеткіштерге жетуіне түрткі болып отыр.
Оның максималды ұшу биіктігі 8000 метрге жетеді, ал ауқымы 1800 шақырымға дейін. Дрон 1 тоннаға дейін жүк көтере алады.
Жоба қиын инфрақұрылымы бар аймақтардағы маңызды мәселелерді шешуге бағытталған. Оның негізгі қолданылуы коммерциялық логистика, апаттық-құтқару операциялары және гуманитарлық көмек жеткізу болады.
Құрылғының бір рейсте бір тоннаға дейін азық-түлік, дәрі-дәрмек немесе жабдық жеткізу мүмкіндігі шалғай аудандарда бірнеше күн бойы тіршілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұған дейін Қытайда дрон операторларының жұмысы қарқынды дамып келе жатқанын хабарлаған болатынбыз.