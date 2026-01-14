Аязға байланысты Қостанай мен Павлодар облыстарында мектептер қашықтан оқытуға көшті
АСТАНА. KAZINFORM — Ауа температурасының күрт төмендеуі мен қолайсыз ауа райына байланысты Қостанай облысының бірқатар қалалары мен аудандарында оқушылар қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.
Бейімбет Майлин ауданында ауа температурасы –30…–33°C аралығында болғандықтан, 1–11 сынып оқушыларының барлығы онлайн оқытуға көшірілді.
Қостанай қаласында 1–9 сынып оқушылары қашықтан оқиды.
Рудный қаласында 0–9 сынып оқушылары (бірінші ауысым) онлайн форматта білім алады.
Жітіқара ауданында ауа температурасы –26,1°C, желдің жылдамдығы 5 м/с болған жағдайда, КПП және 1–7 сынып оқушылары (бірінші ауысым) қашықтан оқытуға ауыстырылды.
Алтынсарин ауданында –27°C аязға байланысты 0–9 сынып оқушылары (бірінші ауысым) онлайн оқиды.
Қарабалық ауданында ауа температурасы –29°C, жел 12 м/с болғандықтан, КПП және 1–11 сынып оқушылары (бірінші ауысым) қашықтан оқытуға көшірілді.
Лисаковск қаласында –27°C аяз және 5 м/с жел кезінде 1–9 сынып оқушылары (бірінші ауысым) онлайн форматта білім алады.
Әулиекөл ауданында КПП және 1–9 сынып оқушылары (бірінші ауысым) қашықтан оқытуға ауыстырылды.
Меңдіқара ауданында ауа температурасы –31…–34°C, жел 5 м/с болғандықтан, КПП және 1–11 сынып оқушылары (бірінші ауысым) онлайн оқиды.
Ұзынкөл ауданында КПП және 1–11 сынып оқушылары (бірінші ауысым) қашықтан оқыту форматына көшірілді.
Бұл шешім балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қабылданды. Ата-аналар мен оқушыларға білім бөлімдері мен мектеп әкімшіліктерінің ресми хабарламаларын қадағалау ұсынылады.
Сонымен қатар, 2026 жылғы 14 қаңтарда Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларындағы барлық мектептерде бірінші ауысымдағы (мектепалды даярлық топтары мен 1–9 сыныптар) сабақтар қашықтан форматта өтеді. Оқушыларды тасымалдау тоқтатылды. Ауа температурасы –29°C, желдің жылдамдығы — 3 м/с.
Бұған дейін Астана қаласында да бірінші ауысым оқушылары онлайн оқытуға көшірілгені хабарланған болатын.