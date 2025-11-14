14:35, 14 Қараша 2025 | GMT +5
Айбар Қайым семсерлесуден кадеттер арасындағы әлем кубогы кезеңінде үздік атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Семсерлесуден Қазақстан құрамасының өкілі Айбар Қайым Өзбекстанның Ташкент қаласында өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем кубогы кезеңінде топ жарды.
Қазақстандық спортшы қылыш қаруымен айқасудан өткен жарыста жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.
Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше, финалда Қайым венгриялық Кенде Фодорды 15:12 есебімен жеңді.
Еске сала кетейік, бұған дейін садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында ел қоржынына алтын жүлде түскенін хабарлағанбыз.