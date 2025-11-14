KZ
    14:35, 14 Қараша 2025

    Айбар Қайым семсерлесуден кадеттер арасындағы әлем кубогы кезеңінде үздік атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Семсерлесуден Қазақстан құрамасының өкілі Айбар Қайым Өзбекстанның Ташкент қаласында өтіп жатқан кадеттер арасындағы әлем кубогы кезеңінде топ жарды.

    Айбар Қайым семсерлесуден кадеттер арасындағы әлем кубогы кезеңінде үздік атанды
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық спортшы қылыш қаруымен айқасудан өткен жарыста жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді.

    Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше, финалда Қайым венгриялық Кенде Фодорды 15:12 есебімен жеңді.

    Еске сала кетейік, бұған дейін садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында ел қоржынына алтын жүлде түскенін хабарлағанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
