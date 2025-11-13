KZ
    16:35, 13 Қараша 2025

    Садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында ел қоржынына алтын жүлде түсті

    АСТАНА. KAZINFORM – Садақ атудан Қазақстан құрамасының өкілдері Даккада (Бангладеш) өткен Азия чемпионатында топ жарды. 

    Садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында ел қоржынына алтын жүлде түсті
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттің мәліметінше, құрама сапынан Бунед Мирзаметов, Андрей Тютюн және Мұса Ділмұхамет блоктық садақ атудан командалық жарыста сынға түсіп, алтын медаль жеңіп алды. 

    Финалда отандастарымыз Үндістан құрамасынан 230-229 есебімен басым түсті. Ал Оңтүстік Корея құрамасы жүлделі үшінші орынды місе тұтты. 

    Еске салсақ, осыған дейін нысана көздеуден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы қола медаль алғанын жазған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
