Нысана көздеуден әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы қола алды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан құрамасы нысана көздеуден Мысыр астанасы Каирде өтіп жатқан әлем чемпионатында алғашқы медаліне қол жеткізді.
Дүбірлі додада әйелдер құрамасы үшінші орынға ие болды.Ел құрамасында Александра Ле, Арина Малиновская және Елизавета Безрукова 50 метрге үш қалыпта ату бағдарламасында үшінші нәтиже көрсетті.
Алтын медаль Қытай құрамасына бұйырса, күміс жүлдені Швейцария еншіледі.
Биыл 54-ші мәрте ұйымдастырылып жатқан жаһандық додаға 73 елден 700-ден астам спортшы келді. Қазақстаннан 15 спортшыны қостық. Олардың арасында Париж Олимпиадасының жүлдегерлері Ислам Сәтпаев, Александра Ле бар.
Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері әОльга Довгунның айтуынша, 2026 жылы Қатарда болатын әлем чемпионатында Лос-Анджелес Олимпиадасына лицензиялық ұпай үлестіріледі.
Еске салсақ, бұдан бұрын Ислам Сәтпаев Азия чемпионатында нысана көздеуден алтын жүлде алды.