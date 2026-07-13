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    Айдана Убайдуллақызы айқын басымдықпен жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатында U19 санатындағы Айдана Убайдуллақызы (80 келі) алғашқы жекпе-жегін өткізді. 

    Айдана Убайдуллақызы
    Фото: Қазақстан бокс федерациясы

    Жартылай финалда отандасымыз Қырғызстан өкілі Мирим Чинбековамен кездесіп, айқын басымдық танытты.

    Екінші раундта Айдана қарсыласын үш мәрте нокдаунға жіберді. Осыдан кейін төреші жекпе-жекті мерзімінен бұрын тоқтатып, қазақстандық боксшының техникалық нокаутпен жеңіске жеткенін жариялады. 

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    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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