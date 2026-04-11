KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:34, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Айды игеру адамзатқа терең ғарышты зерттеуге жол ашады

    АСТАНА. KAZINFORM – Айда өмір сүру жағдайын қалыптастыру адамзатқа алыс ғарышты кең ауқымда зерттеуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: pixabay.com

    Бұл туралы Ресейдің Курчатов институты президенті Михаил Ковальчук мәлімдеді.

    – Егер сіз Айды игеріп, онда өмір сүруді үйренсеңіз, бұл алыс ғарышқа ұшуға жол ашады. Осыдан кейін адамзат үшін ғалам кеңістігі қолжетімді бола бастайды, – деді ол.

    Сарапшының айтуынша, Айдағы тартылыс күші Жермен салыстырғанда әлдеқайда төмен, бұл ғарышқа ұшуды жеңілдетеді.

    – Ай – бір жағынан «аралық алаң» іспетті. Ол жерден ұшу Жерден көтерілгенге қарағанда әлдеқайда оңай, – деп түсіндірді Михаил Ковальчук.

    Оның пікірінше, Айды игеру – адамзаттың ғарыштағы мүмкіндіктерін кеңейтетін стратегиялық қадам.

    Айта кетейік, NASA Orion ғарыш кемесін Айға ұшырды.

    Тегтер:
    Ресей Ғарыш Ғылым
    Асхат Райқұл
    Соңғы жаңалықтар