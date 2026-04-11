Айды игеру адамзатқа терең ғарышты зерттеуге жол ашады
АСТАНА. KAZINFORM – Айда өмір сүру жағдайын қалыптастыру адамзатқа алыс ғарышты кең ауқымда зерттеуге мүмкіндік береді, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы Ресейдің Курчатов институты президенті Михаил Ковальчук мәлімдеді.
– Егер сіз Айды игеріп, онда өмір сүруді үйренсеңіз, бұл алыс ғарышқа ұшуға жол ашады. Осыдан кейін адамзат үшін ғалам кеңістігі қолжетімді бола бастайды, – деді ол.
Сарапшының айтуынша, Айдағы тартылыс күші Жермен салыстырғанда әлдеқайда төмен, бұл ғарышқа ұшуды жеңілдетеді.
– Ай – бір жағынан «аралық алаң» іспетті. Ол жерден ұшу Жерден көтерілгенге қарағанда әлдеқайда оңай, – деп түсіндірді Михаил Ковальчук.
Оның пікірінше, Айды игеру – адамзаттың ғарыштағы мүмкіндіктерін кеңейтетін стратегиялық қадам.
Айта кетейік, NASA Orion ғарыш кемесін Айға ұшырды.