Кәсіпкер әйелдерді қаржыландыруды бақылайтын ұлттық цифрлық платформа іске қосылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі әйел кәсіпкерлерді қаржыландыруды мониторингтеуге арналған ұлттық аналитикалық платформаны іске қосты.
Жаңа цифрлық ресурс Қазақстандағы әйелдердің қаржы ресурстарына қолжетімділігін жүйелі әрі ашық бағалауға мүмкіндік береді. Платформа Қазақстандағы әйелдер кәсіпкерлігін қаржыландыру бағдарламасы аясында Еуропалық қайта құру және даму банкімен бірлесіп әзірленген.
Агенттік кредиттер бойынша деректерді жинақтап, жүйелеп, әйел кәсіпкерлерді сәйкестендіру әдіснамасын әзірледі. Бұл тәсіл алғаш рет әйелдердің кәсіпкерлікті кредиттеуге қатысуы туралы толық әрі сенімді көрініс қалыптастыруға мүмкіндік берді.
«Бағдарламаның негізгі бағыттарының бірі – әйел кәсіпкерлердің қаржылық қызметтерге қолжетімділігін кеңейтуге және қабылданатын шешімдердің сапасын арттыруға мүмкіндік беретін деректерді жинау, талдау және пайдалану жүйесін дамыту», – делінген агенттік хабарламасында.
Платформа банк және микроқаржы ұйымдары секторларындағы әйел кәсіпкерлерді қаржыландыруға кешенді мониторинг жүргізеді. Онда шағын, орта және ірі бизнес субъектілерінің кредиттік портфельдері қамтылған.
Сондай-ақ жүйе кредиттік портфельдің негізгі көрсеткіштерін, оның құрылымы мен сапасын, қаржыландырудың салалық және өңірлік ерекшеліктерін, қарыз алушылардың демографиялық және ұйымдық сипаттамаларын талдауға мүмкіндік береді.
Бірыңғай сүзгілеу жүйесі есепті күн, кәсіпкерлік субъектісінің түрі, бизнес көлемі және өңірлер бойынша түрлі аналитикалық деректерді қалыптастыруға жағдай жасайды. Бұл пайдаланушыларға жалпыұлттық көрсеткіштерден бастап жекелеген өңір немесе сала бойынша егжей-тегжейлі талдау жүргізуге мүмкіндік береді.
«Платформаның іске қосылуы әйел кәсіпкерлерді қаржыландыру туралы ақпараттың ашықтығын арттыруға, шешімдер қабылдау үшін аналитикалық базаны нығайтуға және әйелдер кәсіпкерлігін қолдау шараларының дәлелді негізін қалыптастыруға ықпал етеді», – деп мәлімдеді агенттік.
Платформа wefikazakhstan.com интернет-ресурсында орналастырылған. Ол тәулік бойы қолжетімді және қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс істейді.
Айта кетейік, елде әйелдер кәсіпкерлігін бағалайтын Gender Index платформасы әзірленеді.