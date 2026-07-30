KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Әйелдер күресі: Айша Әбдімәлік U17 әлем чемпионатының алтын жүлдесіне таласады

    АСТАНА. KAZINFORM — Әйелдер күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айша Әбдімәлік Әзербайжанның Баку қаласында өтіп жатқан U17 әлем чемпионатында алтын медаль үшін таласады.

    Әйелдер күресі: Айша Әбдімәлік U17 әлем чемпионатының алтын жүлдесіне таласады
    Фото: UWW

    Спортшы 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының финалына жолдама алды. Жартылай финалда қазақстандық балуан грекиялық Василики Каравануды сенімді түрде жеңді.

    Айшаның келесі қарсыласы — Ариунул Болдбаатар (Моңғолия).

    Айта кетейік, 49 келіге дейінгі салмақта Аянат Мейнамбай қола жүлде үшін күреседі. Оның қарсыласы жұбаныш кезеңіндегі кездесулерден кейін анықталады.

    Еске салайық, бұған дейін қазақстандық спортшылар пара оқ атудан әлем кубогында 4 медаль еншілегенін жазғанбыз.

    Күрес Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар