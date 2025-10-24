KZ
    Айға 5G Wi-Fi баламасы бар ғылыми обсерватория жеткізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Ресей 2037 жылы Халықаралық Айды зерттеу станциясына (ILRS) 5G Wi-Fi баламасы бар 24 сағаттық алғашқы ғылыми обсерваторияны жеткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.

    Фото: ТАСС

    — Қазіргі уақытта біздің ай электр станциясының алғашқы ресми тұтынушысы — ғарыштық обсерватория әзірленіп жатыр. Оның жаңа қолданбалы сапасы — 5G Wi-Fi аналогын орналастыру жоспарланған. Бұл үлкен аумақта автоматты зерттеу станцияларын орналастыруға және олардан ақпарат жинауға мүмкіндік береді, — дейді орталық машина жасау ғылыми-зерттеу институтының іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің ғарыш жүйелері бөлімінің меңгерушісі Константин Райкунов.

    Ол Wi-Fi аналогының арқасында автоматты ғылыми станциялардан Айдың «Жердің магнитосферасына кіруі мен шығуы» процесі туралы, сондай-ақ геология, сейсмология және типтік инерция тұрғысынан болып жатқан процестер туралы деректерді жинауға болатынын айтты.

    — Бұл ақпарат Wi-Fi арқылы Айдың ғылыми обсерваториясына жіберіледі, онда ол сақтау құралдарына жазылады және жеткілікті қуатты борттық релелік кешеннің көмегімен біздің Ғылым академиясы үшін Жерге жіберіледі, — деп түсіндірді Райкунов.

    Атап өткендей, MLNS Айда тәжірибелік-зерттеу қондырғыларының кешенін құруға арналған ресейлік-қытайлық жоба болып табылады.

    Оған мыналар кіреді: 

    • Жер мен Ай арасындағы тасымалдау жүйесі;
    • ай бетінде ұзақ уақыт жұмыс істеуге арналған қолдау жүйесі;
    • ай бетімен қозғалу және операцияларды орындау жүйесі;
    • автоматтандырылған ғылыми жүйелер;
    • жердегі қолдау және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелері және басқа ішкі жүйелер.

    Жобаның негізгі мақсаты — Айды және оның бейбіт мақсатта қолданылуын зерттеу.

    Еске сала кетейік, біраз уақыт бұрын ғалымдар Марста ежелгі тіршілік белгілерін тапты. 

