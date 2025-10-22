Әйгілі Лувр мұражайы тоналғаннан кейін қайта ашылды
АСТАНА.KAZINFORM - Париждегі әйгілі Лувр мұражайындағы атышулы ұрлықтан үш күн өткен соң мұражай қайта ашылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Таңертеңнің өзінде бірнеше турист мұражайдың ашылуын күтіп, пирамиданың жанында тұрды, деп жазады Le Parisien.
Ал оқиғадан кейін ешбір мәлімдеме жасамаған Лувр мұражайының президенті және директоры Лоранс де Кар сәрсенбі күні сағат 16:30-да Сенаттың Мәдениет комитетінде сұрақтарға жауап береді.
Ол тонауға қатысты оқиғалардың қалай өрбігенін баяндайды. Сондай-ақ ол мұражайдың құрылымдық қауіпсіздігінің жай-күйі туралы сұрақтарға жауап береді.
Бұған дейін Францияның Есеп палатасы мұражайдың үштен бір бөлігін қамтитын бейнебақылау камерасы жоқ екенін ескерткен.
Естеріңізге сала кетейік, өткен жексенбіде төрт белгісіз адам атақты мұражайдың «Аполлон» галереясындағы екі витринадан тергеушілер құны 88 миллион еуроға бағалаған сегіз баға жетпес әшекей бұйымдарды ұрлап кеткен болатын.
Франция президенті Эмманюэль Макрон Луврдағы зергерлік бұйымдардың ұрланғанына жауап беріп, олардың қайтарылып, кінәлілер жауапқа тартылатынын айтты.