KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:37, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Айзат Жұманованың өлімі: Айбар Жанболат 14 жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM –  Айыпталушы сот үкімімен марқұмның отбасына моральдық зиян үшін 20 миллион теңге өтемақы төлеуге міндеттелді.

    Суд назначил мужу Айзат Джумановой 14 лет лишения свободы
    Фото: Айгерім Көппаева/Kazinform

    Бұған дейін мемлекеттік айыптаушы соттан Айбар Жанболатқа орташа қауіпсіздік деңгейіндегі қылмыстық-атқару мекемесінде жазасын өтей отырып, 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. 

    Сонымен қатар бұлтартпау шарасы ретінде қамауда ұстауды өзгеріссіз қалдыруды талап еткен.

    Айыптаушы тарап жәбірленушілердің пайдасына Қылмыстық кодекстің 98-бабының 2-бөлігіне сәйкес 30 АЕК көлемінде өтемақы өндіруді де ұсынған.

    Сот отырыстарының бірінде прокурор қайғылы оқиға болған күні тергеу әрекеттеріне қатысқан анықтаушы Дәулет Кәріпжановты қосымша куәгер ретінде жауапқа шақыру жөнінде өтініш білдірді.

    Қайғылы жағдай 2025 жылғы маусымның 21-інен 22-не қараған түні Алматы облысының Ақсу ауданына қарасты Баласаз ауылында болған. Отбасылық жанжал кезінде күйеуінің қол жұмсауынан Айзат Жұманова қаза тапқан.

    Тегтер:
    Талдықорған Сот Қылмыс Кісі өлтіру
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
    Соңғы жаңалықтар