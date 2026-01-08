Прокурор Айзат Жұманованың күйеуін 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады
АСТАНА.KAZINFORM - Айзат Жұманованың өліміне қатысты сот отырысы Жетісу облыстық мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында жалғасты. Тараптар бүгін қорытынды сөзін айтады.
Прокурор Нұржан Билибеков айыптау актісін оқып, былай деді:
- ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабының 1-бөлігіне сәйкес, Айбар Жанболатты орташа қауіпсіздіктегі түзеу колониясында 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұраймын. Сондай-ақ, сотталушының сотқа дейінгі қамауда ұстау шарасын күшінде қалдыруды сұраймын. Қылмыстық кодекстің 98-бабының 2-бөлігіне сәйкес, сотталушы жәбірленушілерге ең төменгі айлық жалақының 30 есесі (117 060 теңге) көлемінде өтемақы төлеуге және сот-медициналық сараптама шығындарын мемлекетке 690 329 теңге көлемінде өтеуге міндеттелді.
Қайғылы оқиға 2025 жылы маусымның 21-інен 22-сіне қараған түні Ақсу ауданының Баласаз ауылында болды. Айзат Жұманова тұрмыстық жанжал кезінде күйеуінің ұрып-соғуынан қайтыс болды.
Естеріңізге сала кетейік, сот Айзат Жұманованың өлімі туралы істің онлайн трансляциясына рұқсат бермеді.
Сот отырысында жаңа мәліметтер анықталды.
Бұған дейін марқұмның анасынан жауап алынған болатын.