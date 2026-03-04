Азаматтар өзінің сайлау учаскесін eGov Mobile және Gov.kz арқылы тексере алады
АСТАНА.KAZINFORM - 15 наурызда өтетін республикалық референдум қарсаңында азаматтар үшін өз сайлау учаскесін іздеуге арналған цифрлық сервис қолжетімді. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі хабарлады.
Дауыс беретін қажетті пунктті eGov Mobile мобильді қосымшасы мен GOV.KZ порталында бірнеше қадамды орындап табуға болады.
eGov Mobile мобильді қосымшасы мен GOV.KZ порталының басты беттерінде «Референдум» арнайы баннері орналастырылған. Баннерге өткеннен кейін пайдаланушы сайлау учаскесін тексеру сервисіне өтеді, онда ол өзінің ЖСН-ін және өңірін көрсетуі қажет. Деректер енгізілгеннен кейін жүйе автоматты түрде сайлау учаскесінің нөмірін, өңір мен ауданды, сондай-ақ дауыс беру орнының нақты мекенжайын көрсетеді.
Сондай-ақ осы бетте «Жиі қойылатын сұрақтар» бөліміне сілтеме қолжетімді, онда азаматтар референдумға қатысты пайдалы ақпаратты таба алады.
Айта кетейік, Алматы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Айгүл Қалыкова үйде дауыс беру мен бекіту куәлігін алудың тәртібін түсіндірді.
Орталық референдум комиссиясы 21 шетелдік байқаушыны аккредиттеді.