Azerbaijan Fashion Week: қазақстандық топтама халықаралық подиумның сәнін келтірді
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық іс-шара Ұлы Жібек жолы тақырыбына арналды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Әзірбайжан астанасы Баку қаласында Azerbaijan Fashion Week шарасының 19-маусымы аяқталды. Тас шежіресі мұражайында өткен көрме Қазақстан, Египет, Бахрейн, Марокко, Оман, Түрікменстан, Тәжікстан және Әзірбайжаннан келген дизайнерлерді біріктірді.
Қазақстанды белгілі дизайнерлер Әлия Жұман мен Тимур Тұрсынқұлов таныстырды. Олардың топтамалары бағдарламада айтарлықтай орын алды. Екі сәнгер де мәдени мотивтерге сүйене отырып, бейнелердің даралығына, инклюзивтілігіне және мәнерлілігіне баса назар аудара отырып, заманауи авторлық бағытты дамытады. Ұсынылған коллекциялар сән индустриясындағы халықаралық ынтымақтастыққа деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетті. Сондай-ақ қазақстандық дизайнерлердің осы платформада бой көрсетуіне мүмкіндік берді.
Azerbaijan Fashion Week-тің біраз уақыттан бері серіктесі болған Oriental Fashion Show Paris халықаралық платформасының қатысуы бағдарламаның маңызды бөлігі болды. Шығыс дизайнерлерінің коллекциялары ислам әлемінің бай көркемдік мұрасын және Ұлы Жібек жолы елдерінің дәстүрлерін бейнелеп, шараның жалпы тұжырымдамасын органикалық түрде толықтырды.
Әзірбайжандық дизайнерлер ұлттық дәстүрлер мен заманауи дизайн тәсілдеріне негізделген жаңа туындыларды ұсынды. Жинақтар Әзірбайжанның маңызды сән платформасы ретіндегі рөлін нығайта отырып, мәдени мотивтердің кәсіби орындалуы мен шығармашылық интерпретациясының жоғары деңгейін көрсетті.
Әзірбайжан сән апталығының бұл маусымы Бакудің Шығыс және Орталық Азия дизайнерлерін тарту орталығы ретіндегі мәртебесін арттырды. Сондай-ақ сән индустриясының халықаралық мәдени диалог пен ынтымақтастықты, оның ішінде Қазақстанмен өзара іс-қимылды дамытуға қосқан елеулі үлесін атап өтті.
Айта кетейік, бұған дейін қазақстандық дизайнерлердің жұмыстары Еуропалық парламентте таныстырылатыны туралы жарияладық.