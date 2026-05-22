Әзербайжан Дүниежүзілік қалалар форумы төрағалығын Мексикаға тапсырды
АСТАНА.KAZINFORM - Бакуде БҰҰ Дүниежүзілік қалалық форумының (WUF13) 13-ші сессиясының ресми жабылу рәсімі өтті, оның барысында форумның төрағалығы Әзербайжаннан Мексикаға тапсырылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
17-22 мамыр аралығында Бакуде «Барлығына арналған баспана: қауіпсіз және тұрақты қалалар мен қауымдастықтар» тақырыбында WUF13 форумы өтті. БҰҰ Әзербайжан үкіметімен бірлесіп ұйымдастырған бұл іс-шара тұрақты қалалық дамудың ең ірі халықаралық платформасына айналды.
Ұйымдастырушылардың мәліметі бойынша, форумға 176 елден 57 000-нан астам адам қатысты, оның ішінде мемлекет және үкімет басшылары, министрлер, мэрлер, халықаралық ұйымдардың, бизнестің, академиялық ортаның және азаматтық қоғамның өкілдері бар.
Форумның негізгі нәтижелерінің бірі жаһандық тұрғын үй дағдарысын шешуге арналған «Баку іс-қимылға шақыруы» атты қорытынды құжаттың тұсаукесері болды. Құжатта қолжетімді және тұрақты тұрғын үй құрылысын дамыту, көп деңгейлі басқаруды нығайту және қала құрылысындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту талап етілді.
WUF13 ресми жабылуы Баку Олимпиада стадионында Әзербайжан мен БҰҰ туларын түсіру рәсімімен аяқталды.
Дүниежүзілік қалалар форумының келесі, 14-ші сессиясы 2028 жылы Мехико қаласында өтеді.
Бұған дейін Алматы әкімдігі Бакудегі қалалар форумында экологиялық жоба таныстырғаны хабарланған болатын.