Әзербайжан ескі көліктерді елге кіргізуге қойылатын талаптарды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Әзербайжанда жеті жылдан асқан импортталатын жеңіл көліктерге жаңа акциздік мөлшерлемелер күшіне енеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Өзгерістер елдің Салық кодексіне енгізілген түзетулер жобасында қамтылған және көлік паркін жаңартуға, ескірген көлік құралдары импортын қысқартуға және экологиялық таза модельдер кіргізуді ынталандыруға бағытталған.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеті жылдан асқан көлікті кіргізу кезінде бензин қозғалтқыштары үшін 1,2 және дизельді қозғалтқыштар үшін 1,5 коэффициенті қолданылады. Түзетулер күшіне енгеннен кейін бұл коэффициенттер сәйкесінше 1,5 және 2-ге дейін артады. Осылайша, ескі дизельді көліктерге акциздік ауыртпалық айтарлықтай артады.
Салық кодексіне сәйкес, акциздің базалық мөлшерлемелері көлік қозғалтқышының көлеміне байланысты.
Қозғалтқыш көлемі 2000 текше см-ге дейінгі көліктер үшін мөлшерлеме әрбір текше сантиметрі үшін 0,30 манат. Қозғалтқыш көлемі 2001-ден 3000 текше см-ге дейінгі көліктер үшін мөлшерлеме — 600 манат және 2000-нан жоғары текше сантиметріне 600 манат және 5 манат болады. Қозғалтқыш көлемі 3001-ден 5000 текше см-ге дейінгі көліктер үшін мөлшерлеме — 18 600 манат және 35 манат, ал қозғалтқыш көлемі 5000 текше см-ден асатын көліктер үшін мөлшерлеме — 53600 манат және осы шектен жоғары әрбір текше сантиметрі үшін 70 манат болады.
Қозғалтқыш көлемі 3000 текше см-ден асатын үш жылдан асқан көліктер үшін жоғары мөлшерлемелер қолданылады: 5600 манат + әрбір текше см үшін 15 манат (3001-ден 4000-ға дейін), 20 600 манат + 40 манат (4001-ден 5000-ға дейін) және 5000-нан асатын әр текше см үшін 60 600 манат + 80 манат.
Басқаша айтқанда, көлік неғұрлым ескі және қуатты болса, акциз салығы соғұрлым жоғары болады. Мемлекет осылайша жаңа, экологиялық таза көліктерді сатып алуды ынталандырып отыр.
Бұған дейін Әзербайжанда автокөлік әкелуге шектеу енгізілуі мүмкін екенін жазған едік.