Әзербайжан мен АҚШ стратегиялық серіктестік туралы Хартияға қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Құжат TRIPP (Trump Route) көлік дәлізін дамыту, сондай-ақ жасанды интеллект, цифрлық инфрақұрылым және қауіпсіздік, оның ішінде америкалық қорғаныс техникасын жеткізу саласындағы ынтымақтастықты қарастырады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
10 ақпанда АҚШ вице-президенті Джеймс Дэвид Вэнс Бакуге ресми сапармен келді. Сапар барысында ол Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевпен кездесті, одан кейін екі жақ келіссөздер жүргізді.
Кездесулер қорытындысы бойынша саяси, экономикалық, энергетикалық және қорғаныс салаларындағы екіжақты қарым-қатынастардың жаңа кезеңін бекітетін Стратегиялық әріптестік туралы Хартияға қол қойылды.
Хартия TRIPP (Trump Route) көлік дәлізін дамытуды, жасанды интеллект, цифрлық инфрақұрылым және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты, соның ішінде америкалық қорғаныс техникасын жеткізуді қарастырады.
– Біз Трамп-Вэнс әкімшілігіне Әзербайжанға өте оң көзқарасы үшін өте ризамыз. Бүгінгі Стратегиялық серіктестік туралы Хартияға қол қою рәсімі – өте қажырлы жұмыстың нәтижесі. Жарты ай бұрын президент Трамппен Вашингтонда өткен тарихи кездесу және осы Хартияны әзірлеу бойынша жұмыс тобының құрылуы екіжақты ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Біз әлемдегі ең қуатты мемлекет – Америка Құрама Штаттарының стратегиялық серіктесі болғанымызға ризамыз, - деді Ильхам Әлиев.
Президент құжаттың практикалық маңыздылығына тоқталды.
– Біз Әзербайжан арқылы Арменияға жүк тасымалдауға қойылған барлық шектеуді алып тастап қана қоймай, Арменияға мұнай өнімдерін өзіміз экспорттай бастадық. Бұл негізінен сауда мен ынтымақтастықтың басталуын білдіреді. Ең маңызды нәтижелердің бірі TRIPP жобасы – «Халықаралық бейбітшілік пен өркендеу үшін Трамп жолы» жобасы. Трамп маршруты Әзербайжанның екі бөлігін біріктіріп қана қоймайды, сонымен қатар сенімділігі мен қауіпсіздігі жоғары ірі көлік дәлізіне айналады. Ол басқа көрші елдердің қатысуымен Әзербайжан мен Армения аумағы арқылы Азияны Еуропамен байланыстырады, - деді Ильхам Әлиев.
Өз кезегінде Ж.Д.Вэнс Әзербайжан президентінің халықаралық мәртебесіне тоқталып, Ильхам Әлиев Түркия басшыларымен де, Израиль басшыларымен де тамаша қарым-қатынаста болған жалғыз әлемдік көшбасшы екенін атап өтті.
Ол Дональд Трамптың, Никол Пашинянның және Ильхам Әлиевтің күш-жігерінің арқасында ұзақ жылдар бойы жалғасып келе жатқан әскери қақтығысқа нүкте қойылғанын айтты.
– Өңірде ақырында бейбітшілік орнады және АҚШ президенті әкімшілігінің негізгі мақсаты тұрақтылықты түпкілікті орнату және қолдау болып қала береді, - деп атап өтті Дж.Д.Вэнс.
Бұған дейін Әзербайжан президенті мен Армения премьері «Адамзат бауырластығы» сыйлығымен марапатталғанын жазған едік.