Әзербайжан мен Армения қақтығыс дәуірін аяқтау туралы шешім қабылдады – Ильхам Әлиев
АСТАНА. KAZINFORM – Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Баку мен Ереван ұзақ уақытқа созылған қақтығыс парағын жауып, тұрақты бейбітшілік орнатуға бет бұру туралы тарихи шешім қабылдағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Әзербайжан басшысы бұл туралы Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумда Еуразияның экономикалық бірегейлігіне арналған панельдік пікірталаста сөйлеген сөзінде хабарлады.
Пікірталаста мемлекет басшысы Әзербайжан мен Армения арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіру процесіне, сондай-ақ отыз жылдық қақтығыстың қорытындыларына тоқталды.
- Сіздерге және біздің барлық аудиториямызға ашық айтамын: бұл шексіз соғыстар тізбегіне, одан да көп азапқа, одан да көп құрбандарға әкелер еді, сонда соғыс ешқашан аяқталмас еді.
Бірақ біреу оны тоқтатуы керек болды және біз мұны істеуге шешім қабылдадық. Иә, бұл Армения мен Әзербайжан басшылығының осы тарауды жауып, бейбітшілік орнату мүмкіндіктерін қарастыру туралы бірлескен шешімі болды, - деді Әзербайжан көшбасшысы.
Ильхам Әлиев Әзербайжан ондаған жылдар бойы ауыр сынақтардан өтіп, аумағын жоғалтып, миллиондаған азаматтары босқынға айналғанын атап өтті. Дегенмен, ол елдің әділдік, халықаралық құқық және өз егемендігін қалпына келтіруге деген үмітін де, бел байлауын да жоғалтпағанын баса айтты.
Мемлекет басшысы халықаралық институттар көптеген жылдар бойы қабылданған шешімдердің орындалуын қамтамасыз ете алмағанын айтты. Атап айтқанда, Армения қарулы күштерін Әзербайжан аумағынан шығаруды талап ететін БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің төрт қарары әлі күнге дейін іске асырылған жоқ.
- Біз біреу келіп, біздің мәселелерімізді шешеді дегенге сенуді қойдық. Халықаралық делдалдыққа деген барлық үміттер толығымен жойылды. Бірақ біреу мұны тоқтатуы керек болды, біз мұны істеуге шешім қабылдадық. Иә, бұл тарауды жауып, бейбітшілік мүмкіндіктерін зерттеу Армения мен Әзербайжан басшылығының бірлескен шешімі болды, - деп мәлімдеді Әлиев.
Ол бейбітшілікті реттеу процесінің рекордтық мерзімде дамығанын атап өтті. Оның айтуынша, тараптар 2023 жылдың қыркүйегіндегі күрделі әскери қақтығыстан екі жыл ішінде, яғни 2025 жылдың тамызына қарай Армения премьер-министрімен бірлескен декларацияға қол қоюға көшті, ал бейбітшілік туралы келісім АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен парафирленді.
Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Армения Премьер-министрі Никол Пашинянмен келіссөздерден кейінгі брифингте Қазақстан Армения мен Әзербайжанның бейбітшілік жолындағы ортақ ұмтылысын толық қолдайтынын айтты.