14:04, 21 Қараша 2025 | GMT +5
Ажар Салықова Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медаль еншіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Ажар Салықова Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында күміс медальға ие болды, деп хабарлайды Ұлттық олимпиада комитеті.
Отандасымыз 63 келіге дейінгі салмақта жеңіс тұғырының екінші сатысына көтерілді.
Бұл санатта жекпе-жектер айналмалы жүйе бойынша өтті.
Салықова алдымен БАӘ спортшысы Шамма Алькальбаниге жол берді, ал кейін Алжир елінің өкілі Омрани Фадияны ұтты.
Осылайша, Ажар Салықова жалпы есепте екінші орын алды.
