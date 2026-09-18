Азиада-2026: қазақстандық спортшылардың 18 қыркүйектегі жарыс кестесі
АСТАНА. KAZINFORM — 18 қыркүйекте қазақстандық спортшылар Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында кезекті жарыс күнін өткізеді.
Азиаданың ашылу салтанаты өтетін күн қарсаңында отандастарымыз қазіргі бессайыс, волейбол және көгалдағы хоккейден сынға түседі.
Жарыстардың басталуы Қазақстан уақытымен көрсетілген.
Қазіргі бессайыс, ерлер. Жартылай финал
Кімдер: Темірлан Абдраимов, Тихон Варехин, Кирилл Стадник, Лев Чувашов
Басталу уақыты: 06:00 (А жартылай финалы), 12:00 (В жартылай финалы)
Волейбол, әйелдер. Топтық кезең
Қазақстан — Қытай
Басталу уақыты: 09:00
Көгалдағы хоккей, әйелдер. Алдын ала кезең
Қазақстан — Малайзия
Басталу уақыты: 15:00
Айта кетейік, Азиаданың ашылу салтанаты ертең, 19 қыркүйекте өтеді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан әйелдер құрамасы баскетболдан 2026 жылғы Азиаданы бастағанын хабарлағанбыз.