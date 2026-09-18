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    Азиада-2026: қазақстандық спортшылардың 18 қыркүйектегі жарыс кестесі

    АСТАНА. KAZINFORM — 18 қыркүйекте қазақстандық спортшылар Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарында кезекті жарыс күнін өткізеді.

    Азиада-2026: қазақстандық спортшылардың 18 қыркүйектегі жарыс кестесі
    Фото: ҚР ҰОК

    Азиаданың ашылу салтанаты өтетін күн қарсаңында отандастарымыз қазіргі бессайыс, волейбол және көгалдағы хоккейден сынға түседі.

    Жарыстардың басталуы Қазақстан уақытымен көрсетілген.

    Қазіргі бессайыс, ерлер. Жартылай финал

    Кімдер: Темірлан Абдраимов, Тихон Варехин, Кирилл Стадник, Лев Чувашов

    Басталу уақыты: 06:00 (А жартылай финалы), 12:00 (В жартылай финалы)

    Волейбол, әйелдер. Топтық кезең

    Қазақстан — Қытай

    Басталу уақыты: 09:00

    Көгалдағы хоккей, әйелдер. Алдын ала кезең

    Қазақстан — Малайзия

    Басталу уақыты: 15:00

    Айта кетейік, Азиаданың ашылу салтанаты ертең, 19 қыркүйекте өтеді.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан әйелдер құрамасы баскетболдан 2026 жылғы Азиаданы бастағанын хабарлағанбыз.

    Спорт Азия ойындары
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар