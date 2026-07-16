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    Азия чемпионаты: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады

    АСТАНА.KAZINFORM – Бүгін бокстан Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан U19 және U23 жас санатындағы Азия чемпионатында финалдық жекпе-жектер өтеді.

    Бейбарыс Әшірбай
    Фото: ҚБФ

    Бокс федерациясы жекпе-жек кестесін жариялады.

    16 шілде Ерлер

    Күндізгі сессия 11:00 (Қазақстан уақыты)

    1-жұп. 50 келі.

    Әділ Асқанбай - Уткизбек Нозкосимов (Өзбекстан)

    4-жұп. 65 келі.

    Ақжүрек Қалабай - Даехо Канг (Оңтүстік Корея)

    5-жұп. 70 келі.

    Бибарыс Әшірбай - Кунимитцу Хонжо (Жпапония)

    7-жұп. 80 келі.

    Тимур Тайбеков - Аброрбек Шарипов (Өзбекстан)

    8-жұп. 85 келі.

    Руслан Ахметов - Сардорбек Бахромхужаев (Өзбекстан)

    10-жұп. +90 келі.

    Владислав Саможонов - Ислам Салихов (Өзбекстан)

    Кешкі сессия

    2-жұп. 55 келі.

    Бексұлтан Боранбек - Ганга (Үндістан)

    3-жұп. 60 келі.

    Нұрасыл Төлебек - Койчи Накаяма (Жапония)

    5-жұп. 70 келі.

    Нұрбек Мұрсал - Абдуллох Мадаминов (Өзбекстан, Моңғолиядағы Азия чемпионатында 65 келіде топ жарды)

    6-жұп. 75 келі.

    Аман Қонысбек - Алмаз Орозбеков (Қырғызстан)

    7-жұп. 80 келі.

    Өнер Сейілхан - Фазлиддин Еркинбоев (Өзбекстан, 2025 жылғы әлем чемпионы)

    8-жұп. 85 келі.

    Темірлан Мұқатаев - Норбек Абдуллаев (Өзбекстан)

    9-жұп. 90 келі.

    Ибрагим Бeтаев - Самир Собиров (Өзбекстан)

    Бокстан Азия чемпионатында қай елдер көш бастап келе жатқанын жазған едік.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар