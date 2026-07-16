Азия чемпионаты: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады
АСТАНА.KAZINFORM – Бүгін бокстан Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан U19 және U23 жас санатындағы Азия чемпионатында финалдық жекпе-жектер өтеді.
Бокс федерациясы жекпе-жек кестесін жариялады.
16 шілде Ерлер
Күндізгі сессия 11:00 (Қазақстан уақыты)
1-жұп. 50 келі.
Әділ Асқанбай - Уткизбек Нозкосимов (Өзбекстан)
4-жұп. 65 келі.
Ақжүрек Қалабай - Даехо Канг (Оңтүстік Корея)
5-жұп. 70 келі.
Бибарыс Әшірбай - Кунимитцу Хонжо (Жпапония)
7-жұп. 80 келі.
Тимур Тайбеков - Аброрбек Шарипов (Өзбекстан)
8-жұп. 85 келі.
Руслан Ахметов - Сардорбек Бахромхужаев (Өзбекстан)
10-жұп. +90 келі.
Владислав Саможонов - Ислам Салихов (Өзбекстан)
Кешкі сессия
2-жұп. 55 келі.
Бексұлтан Боранбек - Ганга (Үндістан)
3-жұп. 60 келі.
Нұрасыл Төлебек - Койчи Накаяма (Жапония)
5-жұп. 70 келі.
Нұрбек Мұрсал - Абдуллох Мадаминов (Өзбекстан, Моңғолиядағы Азия чемпионатында 65 келіде топ жарды)
6-жұп. 75 келі.
Аман Қонысбек - Алмаз Орозбеков (Қырғызстан)
7-жұп. 80 келі.
Өнер Сейілхан - Фазлиддин Еркинбоев (Өзбекстан, 2025 жылғы әлем чемпионы)
8-жұп. 85 келі.
Темірлан Мұқатаев - Норбек Абдуллаев (Өзбекстан)
9-жұп. 90 келі.
Ибрагим Бeтаев - Самир Собиров (Өзбекстан)
Бокстан Азия чемпионатында қай елдер көш бастап келе жатқанын жазған едік.