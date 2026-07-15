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    Бокстан Азия чемпионатында қай елдер көш бастап келеді

    АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Индонезия астанасы Джакарта U19 және U23 санаттары бойынша әйелдер арасында 20 салмақтың жеңімпаздары анықталды.

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    Фото: ҚР ҰОК

    Бокс федерациясы қазіргі жалпы есепті жариялады.

    U23 санаты

    Өзбекстан - 6 алтын, 1 күміс, 2 қола

    Қазақстан - 3 алтын, 3 күміс, 2 қола

    Үндістан - 1 алтын, 4 күміс, 4 қола

    Жапония - 1 күміс, 2 қола

    Моңғолия - 1 күміс

    Оңтүстік Корея - 3 қола

    Индонезия - 2 қола

    Қырғызстан - 1 қола

    Вьетнам - 1 қола

    U19 санаты

    Өзбекстан - 4 алтын, 2 күміс, қола

    Қазақстан - 3 алтын, 3 қола

    Үндістан - 2 алтын, 5 күміс

    Индонезия - 1 алтын, 1 күміс

    Тайпей - 1 күміс, 3 қола

    Жапония - 4 қола

    Вьетнам - 4 қола

    Қырғызстан - 2 қола

    Таиланд - 1 қола

    Тәжікстан - 1 қола

    Оңтүстік Корея - 1 қола

    Айта кетейік, бүгін еліміздің атынан бірінші болып U19 санатындағы Камила Оспанова (70 келі) шықты. Отандасымыз ақтық сында әлем чемпионы, Өзбекстан боксшысы Мафтуна Янгиевамен жұдырықтасып, 3-раундтың қорытындысы бойынша 3:2 есебімен басым түсті.

    Одан кейін Зарина Толыбай, Айдана Убайдуллақызы, Гүлназ Бөрібаева алтын медаль жеңіп алды.

    Тағы төрт боксшымыз Азия чемпионатының жүлдегері атанды.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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