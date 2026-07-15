Бокстан Азия чемпионатында қай елдер көш бастап келеді
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін Индонезия астанасы Джакарта U19 және U23 санаттары бойынша әйелдер арасында 20 салмақтың жеңімпаздары анықталды.
Бокс федерациясы қазіргі жалпы есепті жариялады.
U23 санаты
Өзбекстан - 6 алтын, 1 күміс, 2 қола
Қазақстан - 3 алтын, 3 күміс, 2 қола
Үндістан - 1 алтын, 4 күміс, 4 қола
Жапония - 1 күміс, 2 қола
Моңғолия - 1 күміс
Оңтүстік Корея - 3 қола
Индонезия - 2 қола
Қырғызстан - 1 қола
Вьетнам - 1 қола
U19 санаты
Өзбекстан - 4 алтын, 2 күміс, қола
Қазақстан - 3 алтын, 3 қола
Үндістан - 2 алтын, 5 күміс
Индонезия - 1 алтын, 1 күміс
Тайпей - 1 күміс, 3 қола
Жапония - 4 қола
Вьетнам - 4 қола
Қырғызстан - 2 қола
Таиланд - 1 қола
Тәжікстан - 1 қола
Оңтүстік Корея - 1 қола
Айта кетейік, бүгін еліміздің атынан бірінші болып U19 санатындағы Камила Оспанова (70 келі) шықты. Отандасымыз ақтық сында әлем чемпионы, Өзбекстан боксшысы Мафтуна Янгиевамен жұдырықтасып, 3-раундтың қорытындысы бойынша 3:2 есебімен басым түсті.
Одан кейін Зарина Толыбай, Айдана Убайдуллақызы, Гүлназ Бөрібаева алтын медаль жеңіп алды.
Тағы төрт боксшымыз Азия чемпионатының жүлдегері атанды.