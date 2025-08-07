БАӘ-де ұсталған криптовалюта саудагері Қазақстанға қайтарылды
АСТАНА. KAZINFORM — Криптовалютаның заңсыз саудасы үшін күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен елге жеткізілді, деп хабарлайды Бас Прокуратураның баспасөз қызметі.
Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Қазақстанның Біріккен Араб Әмірліктеріндегі елшілігінің көмегімен криптовалютамен заңсыз сауда жасағаны үшін іздеудегі Қазақстан азаматын Дубайдан экстрадициялады.
Күдікті 2022-2024 жылдар аралығында тиісті лицензиясыз «Binance» криптобиржасының платформасында жеке тұлғалар үшін цифрлық активтерді сатып алу, сату және айырбастауды жүзеге асырып, 400 млн теңге сомасында заңсыз табыс тапқан.
Қылмыстық жауаптылықтан құтылу мақсатында күдікті жасырынып, соған байланысты ол халықаралық іздеуге жарияланған.
— Биылғы жылдың ақпанында ол Дубайда ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Аталған қылмысты жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, бес жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген, — делінген хабарламада.
