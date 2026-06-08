БАӘ-ге ұшатын әуе компаниялары үшін арнайы шектеу енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Араб Әмірліктерінің авиациялық билігі шетелдік әуе компанияларын елге ұшу кезінде туындауы мүмкін операциялық тәуекелдер туралы қайтадан ескерту жасады, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
– Өңірдегі қазіргі жағдайға байланысты БАӘ әуежайларына ұшуды немесе олардан ұшып шығу рейстерін орындауды жоспарлаған барлық шетелдік тасымалдаушылар бағалануы тиіс операциялық тәуекелдерге тап болады, – деп мәлімдеді ТАСС агенттігіне Таяу Шығыстағы әуе қозғалысын басқару қызметтеріндегі дереккөз.
Оның айтуынша, рейстерді орындау үшін әуе компаниялары ықтимал операциялық тәуекелдерді бағалап, елдің авиациялық билігіне тиісті өтініш жолдап, қажетті рұқсатты күтуге тиіс.
Дереккөздің атап өтуінше, бұл тәртіп репатриациялық рейстерге, сондай-ақ санитарлық және мемлекеттік авиация ұшуларына қолданылмайды.
Осындай талап бұған дейін АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери операциясы кезінде де енгізілген.
Ескерту шамамен 5 шілдеге дейін күшінде болады.
Айта кетейік, Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты тоқтаған БАӘ бағытындағы рейстер қайта іске қосылады.