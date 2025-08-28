«Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері Алматыдағы балалар орталығына көшірілді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда «Жанұя» кешені мен «Бағанашыл» балалар үйі жаңғыртылады.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, №2 Балаларды қолдау орталығына «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері мен қызметкерлері уақытша көшірілді. Қазір мұнда 122 бала тұрып жатыр.
- 1963 жылы салынған ғимаратқа күрделі жөндеу қажет. Бұл жұмыстарды жеке компания өз қаражатына атқаруға дайын. Барлық атқарылып жатқан шаралар балаларға қолайлы жағдай жасауға және Мемлекет басшысының әлеуметтік саладағы тапсырмаларын орындауға бағытталған, - деп хабарлады әкімдіктен.
Қазір балалар үйінің ғимаратына инженерлік-техникалық тексеру жүргізіліп, жобалық-сметалық құжаттар әзірленіп жатыр.
Одан бөлек Алматы қаласының әкімдігі «Жанұя» кешені – Мемлекет басшысының тапсырмасымен толық жаңғыртылып жатқанын атап өтті. 1960-жылдары салынған ескі ғимарат қазіргі талаптарға сай болмаған. Жаңа нысан 15 қыркүйекте пайдалануға берілмек.
- Ол 400 оқушы орны мен 216 жатын орынға есептелген. Жоба жеке компания мен көмек қорының қолдауымен, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жүзеге асырылып жатыр, - деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, 21 шілде күні «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері Алматыдан Қонаевқа көшіріле бастады. Алайда балалар бұған наразылық білдіріп, әлеуметтік желіде мекеме ішіндегі кикілжіңнің бейнежазбасы тарады.
Кейін Президент кеңесшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Президент тапсырмасымен «Бағанашыл» балалар үйі Алматыдан Қонаевқа көшірілмейтінін мәлімдеді.
Сонымен қатар «Бағанашыл» балалар үйіне байланысты уәкілетті тұлғаларға қатысты қызметтік тексеру басталды.
Кейін «Бағанашыл» балалар үйіндегі даудан кейін үш шенеунік қызметінен босатылды.