KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:36, 08 Қазан 2025 | GMT +5

    «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері уақытша басқа мекемеге көшіріледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері ғимаратта жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша №1 мектеп-интернатқа көшіріледі. 

    «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері уақытша басқа мекемеге көшіріледі
    Фото: Алматы әкімдігі

    Бұл туралы Алматы әкімінің орынбасары Азамат Қалдыбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта нысанды жөндеудің жобалық-сметалық құжаты дайын, ал жөндеу жұмыстарын жүргізу міндеттемесін «Integra Construction KZ» ЖШС өз мойнына алған.

    – Компания жөндеуді балалар басқа мекемеге көшірілген соң бастайды, - деді Қалдыбеков Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг кезінде.

    Алматы білім басқармасының басшысы Сайран Сайфеденовтің айтуына қарағанда, балалар осы аптада көшіріледі.

    – Бұл балалар үйі біздің күнделікті бақылауымызда. Қазіргі уақытта тәрбиеленушілерді №1 интернатқа көшіру туралы шешім қабылданды. Бұл мекемеде «Жанұя» кешенінің 90-нан астам тәрбиеленушісі тұрып келген. Екі апта бұрын мектеп-интернатта жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 1 100 шаршы метр аумақ пен 18 бөлмені дайындадық. Осы аптаның соңында балаларды көшіруді жоспарлап отырмыз, - деді ол.

    Еске салайық, 21 шілде күні «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері Алматыдан Қонаевқа көшіріле бастады. Алайда балалар бұған наразылық білдіріп, әлеуметтік желіде мекеме ішіндегі кикілжіңнің бейнежазбасы тарады.

    Кейін Президент кеңесшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Президент тапсырмасымен «Бағанашыл» балалар үйі Алматыдан Қонаевқа көшірілмейтінін мәлімдеді.

    Тегтер:
    Бала Алматы Балалар үйі Жөндеу жұмыстары
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар