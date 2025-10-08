«Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері уақытша басқа мекемеге көшіріледі
АЛМАТЫ. KAZINFORM – «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері ғимаратта жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша №1 мектеп-интернатқа көшіріледі.
Бұл туралы Алматы әкімінің орынбасары Азамат Қалдыбеков мәлімдеді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта нысанды жөндеудің жобалық-сметалық құжаты дайын, ал жөндеу жұмыстарын жүргізу міндеттемесін «Integra Construction KZ» ЖШС өз мойнына алған.
– Компания жөндеуді балалар басқа мекемеге көшірілген соң бастайды, - деді Қалдыбеков Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг кезінде.
Алматы білім басқармасының басшысы Сайран Сайфеденовтің айтуына қарағанда, балалар осы аптада көшіріледі.
– Бұл балалар үйі біздің күнделікті бақылауымызда. Қазіргі уақытта тәрбиеленушілерді №1 интернатқа көшіру туралы шешім қабылданды. Бұл мекемеде «Жанұя» кешенінің 90-нан астам тәрбиеленушісі тұрып келген. Екі апта бұрын мектеп-интернатта жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 1 100 шаршы метр аумақ пен 18 бөлмені дайындадық. Осы аптаның соңында балаларды көшіруді жоспарлап отырмыз, - деді ол.
Еске салайық, 21 шілде күні «Бағанашыл» балалар үйінің тәрбиеленушілері Алматыдан Қонаевқа көшіріле бастады. Алайда балалар бұған наразылық білдіріп, әлеуметтік желіде мекеме ішіндегі кикілжіңнің бейнежазбасы тарады.
Кейін Президент кеңесшісі — баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Президент тапсырмасымен «Бағанашыл» балалар үйі Алматыдан Қонаевқа көшірілмейтінін мәлімдеді.