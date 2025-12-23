KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:12, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бағдат Чайзада Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментін басқарады

    ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы болып Бағдат Чайзада тағайындалды. Бұл туралы департаменттің баспасөз қызметі хабарлады.

    Чайзада Бағдат Темірболатұлы
    Фото: Түркістан облыстық ТЖД

    Азаматтық қорғау полковнигі Бағдат Темірболатұлы Чайзада 1987 жылы 16 қыркүйекте Алматы қаласында дүниеге келген, ұлты қазақ.

    2009 жылы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтын бітірген. Мамандығы — «өртқауіпсіздігі инженері».

    Азаматтық қорғау органдарында 2005 жылғы тамыздан бастап жұмыс атқарады.

    — 2009 жылдың шілде айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 11 мамандандырылған өртсөндіру бөлімінің аға инженері, ауысым басшысы.

    — 2010 жылдың тамыз айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 6 өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары.

    — 2013 жылдың ақпан айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 4 өрт сөндіру бөлімінің бастығы.

    — 2015 жылдың ақпан айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары.

    — 2019 жылдың сәуір айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ күштері мен құралдарын жедел басқару орталығының бастығы.

    — 2021 жылдың қаңтар айынан бастап — Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті Дағдарыс жағдайлары басқармасының бастығы.

    — 2023 жылы қыркүйек айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары.

    — 2025 жылы 23 желтоқсан айынан бастап — Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департамент бастығы.

    Отбасылы, үш бала тәрбиелеп отыр.

    Бұған дейін Қызылорда облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы тағайындалғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Аймақ Тағайындау ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысы
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
    Автор
    Соңғы жаңалықтар