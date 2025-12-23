Бағдат Чайзада Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментін басқарады
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM — Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы болып Бағдат Чайзада тағайындалды. Бұл туралы департаменттің баспасөз қызметі хабарлады.
Азаматтық қорғау полковнигі Бағдат Темірболатұлы Чайзада 1987 жылы 16 қыркүйекте Алматы қаласында дүниеге келген, ұлты қазақ.
2009 жылы Төтенше жағдайлар министрлігінің Көкшетау техникалық институтын бітірген. Мамандығы — «өртқауіпсіздігі инженері».
Азаматтық қорғау органдарында 2005 жылғы тамыздан бастап жұмыс атқарады.
— 2009 жылдың шілде айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 11 мамандандырылған өртсөндіру бөлімінің аға инженері, ауысым басшысы.
— 2010 жылдың тамыз айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 6 өрт сөндіру бөлімі бастығының орынбасары.
— 2013 жылдың ақпан айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өртсөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ № 4 өрт сөндіру бөлімінің бастығы.
— 2015 жылдың ақпан айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ бастығының орынбасары.
— 2019 жылдың сәуір айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ күштері мен құралдарын жедел басқару орталығының бастығы.
— 2021 жылдың қаңтар айынан бастап — Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті Дағдарыс жағдайлары басқармасының бастығы.
— 2023 жылы қыркүйек айынан бастап — Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары.
— 2025 жылы 23 желтоқсан айынан бастап — Түркістан облысы Төтенше жағдайлар департамент бастығы.
Отбасылы, үш бала тәрбиелеп отыр.
Бұған дейін Қызылорда облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы тағайындалғанын жазған едік.