Баку Ираннан дипломатиялық өкілдіктерді эвакуациялады
АСТАНА. KAZINFORM – Әзербайжан аймақтық шиеленістерге байланысты қосымша қауіпсіздік шаралары аясында Тегеран мен Тебриздегі дипломатиялық миссиялар қызметкерлерін эвакуациялау туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бакудегі тілшісі.
Бұл туралы Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов Сыртқы істер министрі Михай Попшамен өткен брифингіде мәлімдеді.
Сыртқы істер министрінің айтуынша, Тегерандағы Әзербайжан елшілігінің, сондай-ақ Тебриздегі бас консулдықтың қызметкерлерін эвакуациялау туралы бұйрық шыққан. Ол бұл шараның Әзербайжан азаматтары мен дипломатиялық қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша күшейтілген шаралар аясында қабылданғанын атап өтті.
– Ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары президент Ильхам Әлиевтің басшылығымен жоғары деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі аймақтық жағдайды ескере отырып, Әзербайжан Қарулы Күштерінің дайындық деңгейі ең жоғары деңгейге көтерілді, - деді дипломат.
Джейхун Байрамовтың айтуынша, Әзербайжан дипломатиялық миссиясына азаматтардан 1 000-ға жуық өтініш келіп түскен. Олардың көпшілігі Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы және Кувейт сияқты елдерге баратын азаматтардан болды.
Сыртқы істер министрі оқиғаларға қатысты тергеу нәтижелерін алғаннан кейін тиісті шешімдер қабылданатынын жеткізді. Әзербайжан азаматтарының қауіпсіздігі мемлекеттің басты басымдығы болып қала береді.
5 наурызда Әзербайжан Министрлер кабинеті жүк көліктерінің Иранмен мемлекеттік шекара арқылы өтуін уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады.
Бұған дейін Әзербайжанның Нахчыван автономиялық республикасында пилотсыз ұшу аппараттары (ПҰА) апатқа ұшырағанын хабарлаған едік. Көп өтпей Әзербайжан Министрлер Кабинетінің шешімімен Иранмен мемлекеттік шекара арқылы жүк көліктерінің қозғалысы уақытша тоқтатылды.