Бакуде Құрылтай сайлауы кезінде сайлаушылардың белсенділігі байқалып отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Бакуде Қазақстан тарихында алғаш рет өтіп жатқан жаңа бір палаталы парламент — Құрылтайға сайлауда дауыс беру жалғасып жатыр. Қазақстанның Әзербайжандағы елшілігінің әкімшілік ғимаратында ашылған № 426 сайлау учаскесінде сайлаушылардың белсенділігі байқалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бакудегі меншікті тілшісі.
Түске дейін сайлау учаскесінде 67 қазақстандық дауыс берді. Консулдық есеп жазбаларына сәйкес, бұл сайлау учаскесінде шамамен 170 сайлаушы тіркелген. Осылайша, жергілікті уақыт бойынша сағат 12:00–ге дейін сайлаушылардың қатысуы шамамен 39%-ды құрады.
Дауыс беруге Қазақстанның Әзербайжандағы елшісі Әлім Байел қатысты. Ол сайлаудың жылы және қонақжай атмосферада өткенін сипаттады.
— Бүгін, 23 тамызда, ауқымды саяси науқаннан кейін, Қазақстан тарихында алғаш рет жаңа бір палаталы парламент — Құрылтайға сайлау өтіп жатыр. Оның атауы ерекше символдық мәнге ие ежелгі түркі сөзінен шыққан, — деп атап өтті дипломат.
Оның атап өтуінше, Бакуде Әзербайжанда тұратын, жұмыс істейтін және оқитын Қазақстан азаматтары, сондай-ақ елге іссапармен немесе туристік сапармен жүргендер дауыс беріп жатыр.
— Бүгін дауыс беріп жатқан азаматтардың қатарында спортшылар да бар, бұл ерекше қуантады. Жалпы алғанда, сайлау жылы және қонақжай атмосферада өтіп жатыр. Біз бүгінгі күн маңызды кезең және Қазақстандағы одан әрі оң саяси өзгерістердің бастамасы болады деп үміттенеміз, — деді елші.
Дауыс беру учаскесіне келгендердің арасында қазақ күресінен әлем чемпионатына қатысу үшін Бакуге барған қазақстандық спортшылар да бар. Атап айтқанда, қола жүлдегер Жанат Қазез азаматтардың дауыс беруге қатысуының маңыздылығын атап өтті.
— Кеше мен қазақ күресінен әлем чемпионатына қатысып, қола медаль жеңіп алдым. Бакудегі жарыс жоғары деңгейде өтті, ерекше ұйымдастырушылықты бөлек атап өткім келеді. Ал бүгін біз Қазақстанның Бакудегі елшілігіне дауыс беру үшін келдік. Дауыс беру мүмкіндігіне ие әрбір азамат өз құқығын пайдаланып, еліміздің болашағына үлес қосуы керек деп санаймын, — деді спортшы.
Сайлау учаскесіне 29 ойыншы мен олардың жаттықтырушылар құрамынан тұратын Астана гандбол командасы да барды. Осылайша, дауыс беруге тек Әзербайжанда тұрақты тұратын немесе жұмыс істейтін Қазақстан азаматтары ғана емес, сонымен қатар Бакуде спорттық немесе басқа уақытша себептермен жүргендер де қатысып отыр. Бұл сайлау учаскесіндегі сайлаушылардың жоғары белсенділігіне ықпал етіп отыр.
Сайлау барысын ТМД-ға мүше мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясының өкілдерін қоса алғанда, халықаралық бақылаушылар да бақылап отыр.
№ 426 сайлау учаскесінде дауыс беру жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00–ге дейін жалғасады.
Осыған дейін сағат 14:00–дегі жағдай бойынша шетелде 74 сайлау учаскесі ашылғанын жаздық.