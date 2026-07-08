Бала дамуындағы кідірістерді ерте анықтайтын орталықтар саны 386-дан асты
АСТАНА. KAZINFORM — Денсаулық сақтау министрлігі балаларға арналған даму және ерте араласу орталықтарының желісін кеңейтіп жатыр.
Министрліктің баспасөз қызметі атап өткендей, негізгі басым бағыттардың бірі — профилактикалық көмекті дамыту және балалардың дамуындағы бұзылыстарды ерте анықтау.
Қазақстанда баланы туған сәтінен бастап ерте жасына дейін кешенді сүйемелдеуге бағытталған «Алғашқы 1001 күн» жобасы іске асырылып жатыр. Жоба патронаж қызметін дамытуды, скринингтік бағдарламаларды кеңейтуді, ана сүтімен қоректендіруді қолдауды және ерте шақтағы балалардың ұлттық тіркелімін қалыптастыруды қамтиды.
2025 жылдан бастап елімізде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) GMCD балалардың дамуын мониторингілеу жөніндегі нұсқаулығы енгізіліп келеді. Бұл құрал балалардағы даму кідірісінің қауіптерін клиникалық белгілері пайда болғанға дейін анықтауға мүмкіндік береді.
— Соңғы бір жылдың ішінде Қазақстанда медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) ұйымдарының базасында жұмыс істейтін, балалардың дамуындағы бұзылыстарды ерте диагностикалауға және оларды кешенді сүйемелдеуге бағытталған 386-дан астам даму және ерте араласу орталығы құрылды. Орталықтарда балалармен дәрігерлер, логопедтер, психологтер, реабилитологтер және басқа да мамандардан құралған мультидисциплинарлық командалар жұмыс істейді, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар ата-аналарға да жан-жақты қолдау көрсетіледі: оларды бала күтімі дағдыларына үйретеді, баланың дамуына қатысты консультация береді және медициналық көмек көрсетудің барлық кезеңінде сүйемелдейді.
Ведомство мәліметінше, ерте араласу балалар мүгедектігінің қаупін төмендетуге, баланың өмір сүру сапасын жақсартуға, оның табысты дамуы мен қоғамға бейімделуіне қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Көмек неғұрлым ерте басталса, баланың өз әлеуетін толық ашуына соғұрлым мүмкіндік жоғары болады.
Бұған дейін хабарланғандай, Олжас Бектенов аутизмге шалдыққан балалардың көбею себебін атады.