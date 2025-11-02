KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:07, 02 Қараша 2025 | GMT +5

    Балаға зәбір көрсеткен: Оралда балабақшадағы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды

    ОРАЛ. KAZINFORM — Орал қаласындағы балабақшада болған келеңсіз оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. 

    Балаға зәбір көрсеткен: Оралда балабақшадағы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды
    Фото: видеодан скрин

    БҚО полиция департаментінің баспасөз қызметінен мәлім еткеніндей, қазіргі кезде оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр. 

    — Орал қаласындағы балабақшада баланың зәбір көруіне қатысты, ҚР ҚК 140-бабы 2-бөлігіне (кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау) сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасып жатыр, - деп хабарлады ведомстводан. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын баланың зәбір көруіне байланысты Оралда балабақша қызметкері жұмысынан босатылғанын жазған едік.

    Онда «Montekids» балабақшасында болған оқиғадан кейін ата-ана шағымы қаралып, әкімгер қызметінен шеттетіліп, тәрбиешінің жұмыстан босатылғаны хабарланды. Орал қаласы білім беру бөлімі тарапынан қызметтік тексеру жүргізіліп, барлық бейнежазба мен материал тиісті тергеу органдарына жолданды.

    Тегтер:
    Орал Қылмыс Балабақша Полиция
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар