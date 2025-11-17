Балалар үйінің түлегі 17 жылдан кейін тұрғын үй кезегіне қайта тұрғызылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қызылордада сот балалар үйі тәрбиеленушісінің тұрғын үй кезегіне тұру құқығын қорғады, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты тұрғын үйге кезекке қоюдан бас тартылған бұрынғы балалар үйі тәрбиеленушісінің шағымын қанағаттандырды.
Талап қоюшы Ш. 1996–2008 жылдары балалар үйінде тәрбиеленген. Ол 2025 жылдың ақпанында Қызылорда қаласының тұрғын үй инспекциясына жүгініп, 2008 жылдан бері «жетім балалар» санаты бойынша кезекке қоюды сұраған. Алайда уәкілетті орган құжаттардың болмауына сүйеніп, оны кезекке қосудан бас тартқан.
— Сот материалдарына сәйкес, 2008 жылы талап қоюшы интернаттан шыққан кезде оны автоматты түрде тұрғын үй кезегіне қою үшін қажетті құжаттар тиісті органдарға уақытылы жіберілмеген. Соның салдарынан ол 17 жылдан бері өз құқығын пайдалана алмай келген. Сот талап қоюды толық қанағаттандырып, Қызылорда қаласының әкімі мен тұрғын үй инспекциясына Ш.-ны 2008 жылдың 20 маусымынан бастап тұрғын үй кезегіне қоюды міндеттеді, — делінген хабарламада.
Осыдан бұрын елімізде жетім балаларды интернат ұйымдарына орналастыру тәртібі өзгергені белгілі болды.