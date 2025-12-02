«Жеке қауіпсіздік» сабағы: оқушылардың 95%-ы оң пікір білдірді
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа оқу жылының басынан бастап еліміздің барлық балабақшаларында, мектептерінде және колледждерінде 1,4 млн-нан астам «Жеке қауіпсіздік» сабағы өткізілді. Бұл сабақтардың мақсаты – балалар мен жасөспірімдерді қауіпсіздік ережелерін сақтауға дағдыландыру. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігі мәлім етті.
Ведомствоның мәліметінше, сабақтардың тиімділігін анықтау мақсатында жүргізілген республикалық мониторингке 46 мың педагог, 318 мыңнан астам оқушы қатысқан. Оның нәтижелері сабақтардың жоғары сұранысқа ие екенін айғақтап отыр. Мәселен, педагогтардің 92%-ы мектептегі жалпы ахуалдың жақсарғанын, 96%-ы оқушылардың өзіне деген сенімділігі артқанын айтты. Ал оқушылардың 95,5%-ы сабақтарды оң бағаласа, 90%-ы олардың күнделікті өмірде пайдалы екенін жеткізді.
Жеке қауіпсіздік сабақтары апта сайын сынып сағаты аясында 10 минуттан өткізіледі. Сабақтың мазмұны балалардың жас ерекшелігі мен қабылдау деңгейіне сәйкес әзірленген.
Балабақшаларда балалар шұғыл қызмет нөмірлерін жаттайды, қауіпсіздік ережелерімен танысады, бейтаныс адамдардан сақтану және ойын алаңында, қоғамдық орындарда қауіпсіздік шаралары пен тәртіп сақтауды үйренеді.
Мектептерде күнделікті өмір мен цифрлық ортадағы қауіпсіздікке басымдық беріледі. Оқушылар жеке мәліметтерді қорғау, кибербуллингті танып, одан қорғану, онлайн-қарым-қатынас орнатуда қауіптерді ажырату, жалған ақпарат үшін жауапкершілікте болу, күдікті заттарға қатысты дұрыс әрекет ету, табиғатта, суда және мұзда қауіпсіздік шараларын сақтау ережелерін меңгереді.
Колледждерде жасөспірімдер мен жастар арасында жиі кездесетін әлеуметтік және цифрлық тәуекелдер қарастырылады. Олар өз құқықтарын қорғауды, алаяқтықтан сақтануды, қауіпті онлайн табыстардан алшақ болуды, қоғамдық көліктегі қауіпсіздікті, төтенше жағдайлардың алдын алу және эмоцияны басқару дағдыларын меңгереді.
— Бүгінгі бала екі әлемде — шынайы өмір мен цифрлық кеңістікте қатар өсіп келеді. Сондықтан олардың өз қауіпсіздігін білуі өте маңызды. Сабақтардың 10 минуттық қысқа форматта өткізілуі бекер емес. Аз-аздан, бірақ жиі қайталанған ақпаратты бала тез сіңіреді. Біздің мақсат — әрбір баланың өзіне сенімділігін нығайтуға, кез келген жағдайда өзін қорғауына көмектесу, — деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова.
Ұсынылған оқу-әдістемелік кешен 130 сабақты қамтиды. Негізгі тақырыптар жылына үш рет қайталанып, балалардың жеке қауіпсіздік дағдыларын жүйелі және тұрақты меңгеруін қамтамасыз етеді.
Айта кетейік, елімізде алғаш рет кәсіби бағдар беруге арналған бірыңғай әдістемелік нұсқаулық әзірленді.