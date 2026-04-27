Балаларға қатысты зорлық деректеріне әрекет етудің нақты мерзімі бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде балаларға қатысты зорлық-зомбылық, қатыгездік пен жәбірлеу деректеріне дер кезінде әрекет етудің бірыңғай ведомствоаралық алгоритмі бекітілді. Аталған бірлескен бұйрық «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» Заңды іске асыру аясында қабылданды.
Құжатта алғаш рет полиция, білім беру ұйымдары, медицина қызметкерлері мен қорғаншылық органдарының жауапкершілік аясы нақты бөлінген. Енді бала құқығының бұзылуы туралы кез келген ақпарат белгіленген мерзімдер мен жауапты тұлғалар бекітілген міндетті іс-қимылдар тізбегін іске қосады.
Жүйенің басты жаңалығы — әрбір жағдай үшін дербес жауапкершілікті қамтамасыз ететін кейс-менеджерлер институтының енгізілуі. Анықталған әрбір оқиға бойынша арнайы маман бекітіледі. Ол барлық қызметтің жұмысын үйлестіріп, баланың құқығы толық қалпына келгенше оған қолдау көрсетеді. Мұндай тәсіл ведомстволар арасында жауапкершіліктің иесіз қалуын болдырмайды және зардап шеккен балаға үздіксіз көмек берілуін қамтамасыз етеді.
— Қағидада алғаш рет әрекет етудің нақты мерзімдері бекітілді. Мәселен, ақпарат құзырлы органдарға дереу жеткізіледі, 1 сағат ішінде мәліметтер бала құқықтарын қорғау органына жіберіледі, 1 жұмыс күні ішінде кейс-менеджер тағайындалып, баланың өмір сүру жағдайы тексеріледі. Ал материалдарды кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссияға тапсыру үшін 3 жұмыс күнінен аспайтын уақыт беріледі, — делінген хабарламада.
Енді ресми өтініштермен қатар, балалардың өздерінен түскен белгілер, «111» байланыс орталығының мәліметтері, сондай-ақ әлеуметтік желілер мен БАҚ-қа жасалған мониторинг нәтижелері де әрекет етуге негіз болады. Оқиғаларды анықтау жұмысына барлық негізгі құрылым, соның ішінде мобильді топтар мен психологиялық қолдау орталықтары жұмылдырылды.
Балаларға көмек бірыңғай стандарт бойынша көрсетіледі. Оған медициналық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтік және құқықтық қолдаудың толық пакеті кіреді. Тағы бір маңызды өзгеріс — бұдан былай мемлекеттік қорғау мен міндетті сүйемелдеу тек зорлық-зомбылық көрген балаларға ғана емес, соған куә болған балаларға да беріледі.
