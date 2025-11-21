Бангладеште жер сілкінді: қаза тапқандар бар
АСТАНА.KAZINFORM - Бангладеште 5,7 балдық жер сілкінісі болып, кем дегенде бес адам, оның ішінде бір бала қаза тапты. 100-ге жуық адам жарақат алды.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, елдің көп бөлігінде, соның ішінде халқы тығыз орналасқан ел астанасы Даккада көп ғимарат қираған.
Жер сілкінісі Бангладешпен шекаралас көршілес Үндістанның шығыс штаттарында да сезілді, бірақ жергілікті билік айтарлықтай залал туралы хабарламады.
Бангладештің уақытша премьер-министрі Мухаммад Юнус жарақат алғандардың арасында Дакка университетінің студенттері, Газипур қаласындағы зауыт жұмысшылары және жер сілкінісінің ошағы Нарсингди тұрғындары бар екенін айтты. Оның мәлімдемесінде бес адамның қаза табуының мән-жайы нақтыланбаған.
Полиция бұған дейін жер сілкінісі кезінде алты қабатты ғимараттың қоршауы құлағаннан кейін үш адам қаза тапқанын хабарлаған болатын.
Денсаулық сақтау жөніндегі кеңесші Нурджахан Бегумның айтуынша, Даккадан шығысқа қарай шамамен 40 шақырым жерде орналасқан Нарсингдиден ауруханаларға жеткізілген бірнеше жарақат алған адамның жағдайы ауыр.
Куәгерлер Reuters агенттігіне Дакка тұрғындары ғимараттар дірілдей бастағанда және кейбір уақытша құрылымдар құлаған кезде үйлерінен қашып кеткенін айтты.
Өрт сөндіру және құтқару қызметі кейбір адамдардың ғимараттардан кірпіш пен цемент кесектерінің құлауынан жарақат алғанын хабарлады.
Юнус кеңсесінің мәлімдемесінде үкімет жағдайды мұқият бақылап отырғаны және тиісті мекемелерге зардап шеккен аудандарда құтқару жұмыстарын күшейтуді тапсырғаны аталып өтті.
Осы аптаның басында Вьетнамдағы нөсер жаңбыр мен су тасқыны 41 адамның өмірін қиды, тағы тоғызы із-түзсіз жоғалып кетті.