Бангладештегі жер сілкінісінен көз жұмғандар саны 10-ға жуықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Бангладештегі жер сілкінісінің салдарынан 10 адам қаза болып, жүздеген адам жарақат алғаны хабарланды, деп жазды Синьхуа.
Бангладеште тарихтағы ең күшті жер сілкіністердің бірі Дакка қаласына жақын жерде болды. Жұма күні болған табиғи апаттан кемінде 10 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақаттанды.
Бангладеш метеорологиялық департаментінің мәліметінше, жер сілкінісі жергілікті уақыт бойынша 10:38-де тіркелді, ал оның магнитудасы 5,7-ге жетті. Эпицентр Нарсингди қаласына жақын орналасқан, Даккадағы Агаргаон сейсмикалық орталығынан 13 шақырым шығыс бағытта болды.
Жер сілкінісінен кейін билік төтенше жағдай режимін іске қосып, апат салдарын жою және құтқару жұмыстарын жүргізу үшін әртүрлі нысандарға топтар жіберді.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Бангладештегі жер сілкінісінен бір бала қаза болды. Өрт сөндіру және құтқару қызметі кейбір адамдардың ғимараттардан кірпіш пен цемент кесектерінің құлауынан жарақат алғанын хабарлады.