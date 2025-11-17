Бангладештің бұрынғы премьер-министрі өлім жазасына кесілді
АСТАНА.KAZINFORM - Бангладеш бойынша Халықаралық қылмыстық трибунал бұрынғы премьер-министр Шейх Хасинаны өткен жылғы тәртіпсіздіктер кезінде жасалған адамзатқа қарсы қылмысы үшін өлім жазасына кесті, деп хабарлайды NDTV.
Сот Хасинаны үш бап бойынша кінәлі деп тауып, бірнеше айға созылған сот процесінде ол өткен жылғы «Авами Лигасы» үкіметінің құлауына әкелген студенттер көтерілісін қатыгездікпен басуға бұйрық бергені үшін кінәлі деп танылды.
Судья Мохд Голам Мортуза Маджумдер басқаратын үш мүшеден тұратын трибунал Хасинаның екі көмекшісіне, бұрынғы ішкі істер министрі Асадуззаман Хан Камалға және бұрынғы полиция бастығы Чоудхури Абдулла Әл-Мамунға да осы айыптар бойынша үкім шығарды.
Сот үш айыпталушының бүкіл ел бойынша наразылық білдірушілерді өлтіруге бағытталған қатыгездік жасау туралы сөз байласқанын мәлімдеді. Алайда бұрынғы полиция бастығы кешірілді.
Телеарна мәліметінше, үкім шығарылғанға дейін бүкіл ел бойынша қауіпсіздік шаралары күшейтілді.
Айта кетейік, Бангладеш премьер-министрі Шейх Хасина 2024 жылдың 5 тамызында отставкаға кетіп, елден қашып кетті. Оған және оның үкіметіне қарсы наразылық шілденің басында жұмыссыздыққа қарсы студенттердің наразылығынан басталды.