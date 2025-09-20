БАПОР: Газаның оңтүстігіне қоныс аудару құны – 3 180 доллар
АСТАНА. KAZINFORM – БАПОР мұндай шығындар отын тапшылығынан, сондай-ақ агенттік орталықтарына гуманитарлық көмек жеткізудегі кедергілерден туындап отырғанын атап өтті, деп жазады Анадолы.
ЫСТАНБҰЛ
Америкалық X компаниясының әлеуметтік медиа аккаунтында жарияланған БҰҰ-ның Таяу Шығыстағы палестиналық босқындарға көмек және жұмыс жөніндегі агенттігінің (БАПОР) мәлімдемесіне сәйкес Газа қаласынан Палестина эксклавының оңтүстік аудандарына қоныс аудару құны орташа есеппен 3 180 долларды құрайды.
– Көшіру 1 000 доллар, отбасылық шатыр сатып алу 2 000 доллар, шатыр тігу үшін жерді жалға алу 180 доллар тұрады, - делінген хабарламада.
БАПОР бұл шығындар Израиль блокадасына байланысты жеті айға жуық сақталып келе жатқан жанармай тапшылығына, сондай-ақ агенттік орталықтарына гуманитарлық көмек жеткізудегі кедергілерге байланысты екенін атап өтті.
– Орналастыру орындары толып кетті, екі жылға жуық соғыстан кейін шатыр тігу үшін жер табу қиынға соғып жатыр. Сонымен қатар, газалықтар табыс табу мүмкіндігінен айырылды, - делінген хабарламада.
Кейінгі апталарда Израиль армиясы тұрғындарды оңтүстікке қоныс аударуға мәжбүрлеу үшін Газа қаласындағы көпқабатты үйлерге жаппай соққы беріп жатыр.
БАПОР қызметі және Израильдің айыптаулары
БҰҰ-ға мүше мемлекеттердің ерікті жарналары есебінен қаржыландырылатын БАПОР 1950 жылдан бері палестиналық босқындарды азық-түлікпен, медициналық көмекпен, біліммен және баспанамен қамтамасыз етіп келеді. Бүгінгі таңда агенттік шамамен 5,9 миллион палестиналыққа қолдау көрсетеді.
25 жыл бойы палестиналықтарға көмек көрсетуге тырысқан БАПОР инфрақұрылымы бірнеше рет шабуылға ұшырап, нәтижесінде тонналап азық-түлік пен дәрі-дәрмек жойылды.
2023 жылдың 7 қазанында Израильдің Газа секторына соққылары басталғаннан бері Израиль билігі БАПОР-ға қарсы жала жабу науқанын бастады, 7 қазандағы шабуылдарға агенттіктің 14 қызметкері қатысты деп мәлімдеп, оны жабуды талап етті.
28 қазанда Израиль кнессеті агенттік қызметіне тыйым салуға бағытталған заң жобасын қабылдады.