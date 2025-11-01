KZ
    «Барыс» сапын америкалық хоккейші толықтырды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Барыс» хоккей командасының құрамына Максвелл Уиллмен қосылды, деп хабарлайды Kazinform Sports.kz сайтына сілтеме жасап.

    Тағы бір шетелдік ойыншы «Барыспен» келісімшартқа отырды
    Фото: Sports.kz

    Хоккейші 2026 жылдың 31 мамырына дейін елордалық клуб сапында өнер көрсетеді. 

    Шабуылшы cпорттық кәсіби мансабын Солтүстік Америкада өткізді. Оның статистикасына Ұлттық хоккей лигасында Филадельфия мен Нью-Джерсиде ойнаған 68 ойын кіреді.

    Виллманның Қазақстанға көшкенге дейінгі соңғы командасы «Утика» болды. 

    Өткен маусымда Comets құрамында Макс AHL тұрақты маусымының 69 ойынында 30 (10+20) ұпай жинады.

    Бұдан бұрын «Барыс» командасының Ресейде «Трактор» командасымен кездесетінін жазғанбыз. 

     

