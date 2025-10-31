KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:27, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    ҚХЛ: «Барыс» Ресейде «Трактор» командасымен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық «Барыс» командасы бүгін, яғни 31 қазанда Құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті ойынын елордада Ресейде «Трактор» (Челябі) командасына қарсы өткізеді.

    "Барыс" хоккей клубы
    Фото: «Барыс» хоккей клубы

    Кездесу Қазақстан уақытымен 19:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Қазірге дейін командалар 58 мәрте шеберлік байқасты. Оның 29-ы елордалық команданың басымдығымен аяқталса, қалғанында ресейлік ұжым жеңіске жетті.

    Кейінгі бес кездесудің біреуінде қазақстандық клуб аталған қарсыласынан басым түсті.

    Турнир кестесінде «Барыс» 19 ұпаймен 16-орынға жайғасса, «Трактор» 23 ұпаймен 13-орында келеді.

    Қазақстандық клуб бұдан кейін төрт ойынын елордада өткізеді. Алдымен 3 қарашада Ресейдің «Нефтехимик» (Нижнекамск) командасына қарсы өткізсе, одан кейін 5 қарашада «Салават Юлаев» (Уфа), 7 қарашада «Автомобилист» (Екатеринбург), 9 қарашада «Металлург» (Магнитогорск) клубтарымен шеберлік байқасады.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Барыс» Омбыда «Авангардқа» есе жіберді.

     

    Тегтер:
    Хоккей Құрлықтық хоккей лигасы Барыс ХК Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар