    17:35, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің өкілеттіктері кеңейтілмек

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлердің өкілеттіктері кеңейтілетіні белгілі болды. Бұл туралы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің баспасөз қызметі хабарлады.

    Фото: freepik.com

    Ведомство мәліметіне сәйкес, олар бұзушылықтардың себептерін жою жөнінде жеке ұсынымдарды жергілікті атқарушы органдарға және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері саналатын мемлекеттік органдарға жолдау құқығына ие болады.

    Сондай-ақ бұзушылықтардың жүйелі себептерін жою үшін шаралар қабылдауды талап ете алады.

    — Бұл өкілеттіктер балалар мекемелерінде және әлеуметтік сала ұйымдарында анықталған қауіп-қатерлерге жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, — делінген комитет хабарламасында.

    Бұдан бұрын санитариялық қызмет мамандарының біліктілік жүйесіне енгізілген өзгерістер күшіне енгенін жаздық.

