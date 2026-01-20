Бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің өкілеттіктері кеңейтілмек
АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлердің өкілеттіктері кеңейтілетіні белгілі болды. Бұл туралы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің баспасөз қызметі хабарлады.
Ведомство мәліметіне сәйкес, олар бұзушылықтардың себептерін жою жөнінде жеке ұсынымдарды жергілікті атқарушы органдарға және бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері саналатын мемлекеттік органдарға жолдау құқығына ие болады.
Сондай-ақ бұзушылықтардың жүйелі себептерін жою үшін шаралар қабылдауды талап ете алады.
— Бұл өкілеттіктер балалар мекемелерінде және әлеуметтік сала ұйымдарында анықталған қауіп-қатерлерге жедел әрекет етуге мүмкіндік береді, — делінген комитет хабарламасында.
Бұдан бұрын санитариялық қызмет мамандарының біліктілік жүйесіне енгізілген өзгерістер күшіне енгенін жаздық.