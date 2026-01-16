KZ
    Санитариялық қызмет мамандарының біліктілік жүйесіне енгізілген өзгерістер күшіне енді

    АСТАНА. KAZINFORM – Жаңартылған тәртіп «Денсаулық сақтау» даярлау бағыты бойынша білімі бар мамандарға қолданылады және санитариялық-эпидемиологиялық қызмет кадрларының кәсіби даярлығын бағалаудың бірыңғай, ашық және объективті тетігін қалыптастыруға бағытталған.

    құжат
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемологиялық бақылау комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталғандармен қатар бұрын біліктілік санаттары болған мамандар жаңа талаптар мен рәсімдер шеңберінде тиісті біліктілік деңгейін алу құқығын сақтайды.

    Енгізілген өзгерістер мыналарды қамтамасыз етеді:

    · бұрын берілген біліктілік санаттарының сабақтастығын;

    · біліктіліктің деңгейлік моделіне кезең-кезеңімен көшуді;

    · кәсіби талаптардың ашықтығы мен салыстырмалылығын арттыруды;

    · халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы кадрлық әлеуетті нығайтуды.

    Жаңартылған тәртіпті іске асыру денсаулық сақтау саласындағы кадрлық саясатты дамытуға, мамандардың кәсіби деңгейін арттыруға және үздіксіз дамуға ынталандыруға, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.

    Комитет 2026 жылғы 5 қаңтардан бастап халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қызмет атқаратын денсаулық сақтау мамандарының біліктілік деңгейін беру және растау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге (ҚР ДСМ 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы) енгізілген өзгерістер күшіне енгенін хабарлады.

    Осыған дейін санитариялық қорғау аймақтарына қойылатын талаптар жаңартылғаны туралы жаздық.

     

