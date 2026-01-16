Санитариялық қызмет мамандарының біліктілік жүйесіне енгізілген өзгерістер күшіне енді
АСТАНА. KAZINFORM – Жаңартылған тәртіп «Денсаулық сақтау» даярлау бағыты бойынша білімі бар мамандарға қолданылады және санитариялық-эпидемиологиялық қызмет кадрларының кәсіби даярлығын бағалаудың бірыңғай, ашық және объективті тетігін қалыптастыруға бағытталған.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемологиялық бақылау комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталғандармен қатар бұрын біліктілік санаттары болған мамандар жаңа талаптар мен рәсімдер шеңберінде тиісті біліктілік деңгейін алу құқығын сақтайды.
Енгізілген өзгерістер мыналарды қамтамасыз етеді:
· бұрын берілген біліктілік санаттарының сабақтастығын;
· біліктіліктің деңгейлік моделіне кезең-кезеңімен көшуді;
· кәсіби талаптардың ашықтығы мен салыстырмалылығын арттыруды;
· халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы кадрлық әлеуетті нығайтуды.
Жаңартылған тәртіпті іске асыру денсаулық сақтау саласындағы кадрлық саясатты дамытуға, мамандардың кәсіби деңгейін арттыруға және үздіксіз дамуға ынталандыруға, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің сапасы мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Комитет 2026 жылғы 5 қаңтардан бастап халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қызмет атқаратын денсаулық сақтау мамандарының біліктілік деңгейін беру және растау тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге (ҚР ДСМ 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы) енгізілген өзгерістер күшіне енгенін хабарлады.
Осыған дейін санитариялық қорғау аймақтарына қойылатын талаптар жаңартылғаны туралы жаздық.